Antonio Liccardi (Progeacasa): “La valutazione iniziale di un immobile è determinante per velocizzare la vendita”

Uno dei motivi principali che può bloccare la vendita di una casa è posizionarla in una fascia di mercato sbagliata. La consulenza di un’agenzia immobiliare è fondamentale per vendere in tempi brevi e al prezzo corretto.

Roma, 17 aprile 2023. Stabilire le valutazioni centrate sui valori attuali di mercato, attraverso i giusti strumenti, sommati all’esperienza e la competenza di un agente immobiliare può essere vincente per la vendita di un immobile. “Nella nostra agenzia - sottolinea Antonio Liccardi, titolare della Progeacasa - utilizziamo diversi sistemi, anche comparati tra di loro, ad esempio oltre ai classici valori OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), che si riferiscono a macroaree di ciascun comune, impieghiamo anche due diverse piattaforme che utilizzano gli standard di valutazione internazionale I.V.S. Questo ci permette di dare una precisa indicazione matematica, ma non basta. Non è sufficiente avvalersi solo di un calcolatore o di un algoritmo, ma c’è bisogno di approfondire. È importante, infatti, che questi dati siano analizzati da un agente immobiliare che ha buona conoscenza della materia e del territorio, in grado di interpretare i numeri e considerare variabili che vanno oltre il valore intrinseco dell’immobile. Servizi, condominio, accessori (es. un bagno cieco), estetica dello stabile, assenza di balconi, efficientamento energetico, impatto acustico, vicinanza di un parco ed altri fattori che un calcolatore non può tenere in considerazione”.

Diventa quindi fondamentale affidarsi ad un’agenzia in grado di quotare il prezzo non in maniera empirica, ma rispetto ad elementi essenziali e principi di stima basati anche sulla conoscenza del territorio. Da queste analisi potrebbe emergere un prezzo addirittura superiore a quello stimato in maniera troppo “emotiva” o affidandosi solo a valutazioni rilasciate dai sistemi online. Per scegliere se acquistare o meno un immobile certamente incide anche il modo in cui viene presentato ai potenziali acquirenti. La comunicazione e promozione, anche attraverso i moderni canali digitali, ha un ruolo fondamentale in questo settore. “Oggi la figura dell’agente immobiliare necessita di una struttura ben organizzata a supporto di tutte le attività a sostegno dell’attività di intermediazione - spiega Antonio Liccardi -. Ecco perché oggi le agenzie immobiliari sono sempre più vicine a quello che possiamo definire delle vere e proprie aziende immobiliari, in grado di offrire un’ampia gamma di servizi e con figure professionali specifiche per ogni attività di supporto all’intermediazione. Questo permette all’agente che si occupa della vendita di essere maggiormente concentrato ed efficiente nel suo ruolo preciso e nei contatti con i potenziali clienti”.

L’agenzia Progeacasa in via Prenestina è un punto di riferimento a Roma. Da qualche mese è anche presente con una nuova sede in via Nomentana, frutto del sodalizio di Antonio Liccardi con il socio Walter Chiarella. Avrà gli stessi servizi e la stessa struttura organizzativa: l’obiettivo è essere presenti in modo più incisivo sul territorio e dare tutti i servizi ai clienti in modo diretto.

·CONTATTI: https://www.progeacasa.it/