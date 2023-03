Antonio Marras: "Il mio omaggio a Grazia Deledda"

E’ un omaggio a Grazia Deledda e alla forza e al coraggio delle donne la collezione tratteggiata da Antonio Marras per il prossimo autunno inverno, andata in scena nell’ headquarter milanese di via Cola di Rienzo, in una suggestiva scenografia che riproduce una foresta. “Questa collezione racconta la volontà delle persone di riuscire nei loro obiettivi e di raggiunge il traguardo - spiega Marras nel backstage - e la capacità di attraversare una foresta oscura e trovare uno spiraglio di luce. Viviamo in un’epoca tormentata, nella quale la donna lotta ma poi riesce a raggiungere i propri obiettivi”. Parola d’ordine: mescolare, intersecare, accostare e miscelare materiali, tessuti, ricami e fantasie. In puro stile Marras.

“Mi sono ispirato a una donna straordinaria, che è Grazia Deledda - sottolinea lo stilista - quest’anno ricorrono 150 anni dalla sua nascita e volevo omaggiarla. Deledda ha fatto della sua vita quello che erano i suoi obiettivi e sogni. E’ nata a Nuoro, ha studiato fino alla quarta elementare e poi ha deciso di fare la scrittrice e ha vinto il Nobel per la letteratura”. Sulla passerella, ricoperta interamente di foglie secche, va in scena uno spettacolo emozionante e struggente sulle note di Bat for lashes e The Cure, con modelli-pastori che indossano dei grossi ciondoli a forma di cuore, dei dolcetti di pasta di mandorla, addentati mentre inscenano una danza seducente.

Leitmotiv della collezione tartan e tulle floccato, paillettes e stuoie che si intersecano con jersey goffrato, pelliccia fake e matelassè e soprattutto fiori dark. Foglie e rose extralarge, motivi geometrici e foto ritratto di cagnolini sono stampate su gonne e abiti per lui. Non mancano maglie pettinate a motivi jacquard tipici della tradizione tessile sarda, maglie in cashmere, pizzi e plissé. Lato capispalla dominano trench, bomber, parka e giacche sartoriali maschili recuperati e riletti con intarsi di materiali da haute couture come damaschi e broccati, abbinati a dei check maschili utilizzati nelle giacche dei guardiacaccia. Soddisfatto lo stilista sardo, che nel backstage, interpellato dalle croniste, spende parole di entusiasmo per il rapporto con Sandro Veronesi, patron del gruppo Calzedonia, che l’anno scorso ha rilevato il marchio: “La nuova proprietà va benissimo, siamo due visionari - ammette Marras - lui è pragmatico, io folle e queste visioni si coniugano. Tutto procede nel migliore dei modi”. (di Federica Mochi) .