Antonio Mazzeo rieletto presidente del Consiglio regionale della Toscana

Antonio Mazzeo, con 36 voti su 40 partecipanti, è stato rieletto presidente del Consiglio regionale della Toscana nell'undicesima legislatura. Oltre ai voti di preferenza raccolti da Mazzeo, ci sono stati 2 voti per il consigliere Francesco Gazzetti, 1 voto nullo e 1 scheda bianca.

La votazione sul presidente del Consiglio regionale è stato il primo atto delle operazioni di voto per il rinnovo dell'Ufficio di presidenza, previsto dal regolamento interno giunti alla metà della legislatura. La proposta di riconfermare Mazzeo alla presidenza del Consiglio regionale è stata avanzata in aula da Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Pd. Hanno annunciato voto favorevole tutti i gruppi politici attraverso i consiglieri Elisa Tozzi (Toscana Domani), Silvia Noferi (M5s), Maurizio Sguanci (Iv), Elena Meini (Lega), Marco Stella (Forza Italia) e Francesco Torselli (Fratelli d'Italia).

"Sento un'emozione più grande e una responsabilità maggiore rispetto a quando sono stato eletto presidente due anni e mezzo fa - ha detto Mazzeo assumendo la presidenza dell'Aula e ringraziando tutti i gruppi politici per la fiducia accordata e "perché ascoltandovi in questi anni ho capito che, pur da punti di vista diversi, è possibile lavorare insieme".

Il presidente Mazzeo ha ricordato i tempi non facili di inizio legislatura, contraddistinti dalla pandemia, "un tempo durante il quale abbiamo cercato le risposte migliori per far funzionare bene l’Assemblea legislativa e soprattutto, in stretto rapporto con la Giunta, per rispondere ai bisogni dei toscani e delle Toscana".

"Come detto da alcuni, questa seconda fase della legislatura sarà diversa – ha aggiunto Mazzeo, - ma prendo l’impegno di cercare di essere, come ho provato a fare in questi anni, il presidente di tutta assemblea, garantendo alla maggioranza di portare avanti gli atti di governo e alle minoranze di esprimere sempre la loro voce. Questo è il luogo più alto della democrazia toscana e noi abbiamo il dovere di preservarlo. I cittadini – ha proseguito - cercano risposte, non polemiche politiche e perciò chiedo a ciascuno di voi di continuare a fare un lavoro di condivisione e di confronto come è sempre avvenuto nell’Ufficio di presidenza uscente".

"L'obiettivo – ha concluso il presidente Mazzeo – è quello di lasciare una Toscana migliore di come l’abbiamo trovata. Per far questo serve il contributo di ognuno. Dovremo mettere subito in piedi la revisione del regolamento interno, perché il Consiglio possa lavorare sempre meglio. In ultimo: vorrei che il nostro lavoro diventi sempre più aperto e trasparente, e questo luogo sempre di più la casa dei toscani e di costruzione del futuro della nostra regione".

Subito dopo l'insediamento di Mazzeo, sono stati eletti i due vicepresidenti. Il voto ha riconfermato Stefano Scaramelli (Iv), che ha ottenuto 21 voti, e Marco Casucci (Lega), che ha ottenuto 13 voti.

L'esito della votazione ha fatto registrare anche 2 schede bianche, 2 voti per la consigliera Irene Galletti, 1 voto per Elena Rosignoli e 1 voto per Diego Petrucci.

Scaramelli ha ringraziato l'Aula per la fiducia ricordando che "continuerò a lavorare in leale collaborazione per ricercare il massimo dell’unità e promuovere iniziative a favore dei cittadini, senza comunque rinunciare, come ho fatto in alcune occasione, anche a rimarcare le diversità e le differenze quando necessario".

Anche Casucci ha ringraziato i consiglieri per la fiducia, riconfermando "lo spirito di collaborazione che ho sempre cercato di interpretare al meglio, per il bene dell’istituzione e per il bene dei cittadini toscani".

Nel segno della continuità con l'Ufficio di presidenza uscente anche l'elezione dei due consiglieri segretari, dove l'Aula ha votato la riconferma della consigliera Federica Fratoni (Pd) e del consigliere Diego Petrucci (Fdi). Fratoni ha ottenuto 23 voti. Diego Petrucci ha ottenuto 14 voti.

Fratoni ha ringraziato i colleghi che hanno accordato fiducia alla su persona e anche a Petrucci, "confermando così lo spirito che ha voluto riconoscere un segno di continuità. Spero, come unica donna presente nell’Ufficio di presidenza, che in futuro si facciano passi avanti anche sul fronte della rappresentanza femminile".

Anche Petrucci ha ringraziato i colleghi per il voto di riconferma e si è augurato che "l’Ufficio di presidenza continui a essere l’ambito dove non si deve far prevalere la logica delle appartenenze politiche, ma la logica dell’istituzione al servizio dei cittadini".

L'esito del voto ha fatto registrare anche 2 voti per la consigliera Silvia Noferi.

La composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana si è completata con l'elezione dei due consiglieri con funzione di questori, per il cui ruolo l'Aula ha votato i consiglieri Francesco Gazzetti (Pd) e Marco Stella (Forza Italia). Gazzetti ha ottenuto 19 voti. Stella ha ottenuto 13 voti.

L'esito del voto ha fatto registrare anche 2 schede bianche, 2 voti per la consigliera Silvia Noferi e 1 voto a testa per i consiglieri Lucia De Robertis, Anna Paris e Giacomo Bugliani.