Antonio Silvestro: l’atleta ASI si prepara a rappresentare l’Italia ai CrossFit Games 2023

Il CrossFit è un sistema di fitness brevettato e creato da Greg Glassman ed è un marchio della CrossFit Inc., che fu fondata dallo stesso Greg Glassman e da Lauren Jenai nel 2000. Viene promosso sia come una filosofia dell’esercizio fisico, ma anche come uno sport agonistico di fitness. Gli allenamenti di CrossFit prevedono esercizi ad alta intensità e attingono a categorie ed esercizi come ginnastica, sollevamento pesi stile olimpico, powerlifting, gare tipo Strongman, pliometria, esercizi di peso corporeo, vogatore, esercizio aerobico, corsa e nuoto.

Nonostante sia nato negli anni ’70, ha subito una vera e propria crescita negli ultimi dieci anni e ad oggi è praticato dai membri di oltre 13.000 palestre affiliate, circa la metà delle quali si trovano negli Stati Uniti e da persone che fanno allenamenti quotidiani completi. “Il CrossFit non è un programma di fitness specializzato, ma un deliberato tentativo di ottimizzare l’abilità fisica in ognuno dei 10 domini di fitness riconosciuti”, dice il fondatore Greg Glassman nella guida Fondamenti. Tali domini sono: resistenza cardiovascolare e respiratoria, resistenza muscolare (stamina), forza, flessibilità, potenza, velocità, coordinazione, agilità, equilibrio e precisione.

E se parliamo di CrossFit non possiamo non nominare Antonio Silvestro: l’irpino di 33 anni è giunto tra i primi cinque atleti al mondo qualificandosi per i CrossFit Games 2023 che si svolgeranno negli Stati Uniti. Un duro lavoro quello dello sportivo pratese che si è allenato per quattro anni con il coach Fabio Tammaro.

Antonio raccontaci di te. Quando hai cominciato a praticare il CrossFit? “Sei anni fa. Quando ho iniziato non avevo idea di cosa fosse il CrossFit né di come avrebbe migliorato la mia vita, per i benefici che è riuscito darmi da subito nel quotidiano. Sono classificato nella categoria Adaptive neuromuscolare, per coloro che hanno problematiche di tipo motorio. Sono nato con una emiparesi totale della metà destra del corpo. Questo ha condizionato buona parte della mia vita: 24 anni di riabilitazione, fisioterapia, psicomotricità e anche logopedia. Quando mi sono iscritto alla competizione volevo solo uscire dalla mia zona di comfort per misurarmi con me stesso ma anche con gli altri”.

Ti aspettavi di classificarti tra i primi cinque atleti al mondo e di accedere direttamente ai CrossFit Games 2023? “No, devo essere sincero non immaginavo. Era la prima volta che mi misuravo a livello mondiale e ammetto di aver pensato di essere tra i primi cinquanta se non addirittura i primi cento.

In cosa consiste questa competizione? “Innanzitutto si svolgono ogni estate dal 2007, Gli atleti ai Games competono in allenamenti di cui vengono a conoscenza solo poche ore prima, a volte anche elementi a sorpresa che non fanno parte del tipico metodo CrossFit. Un esempio passato è una nuotata in acque mosse, un lancio a softball e una salita sulla pegboard. I Games sono progettati per essere pronti a tutto”.

Una grande soddisfazione poter partecipare. “Sì, l’emozione è tantissima e ripeto di essere quasi incredulo per questo risultato raggiunto. Negli ultimi anni ho avuto una crescita notevole e questo è il raggiungimento di un duro lavoro fatto insieme al coach Tammaro che mi segue da sempre sei giorni su sette”.

Qual è il tuo obiettivo? “L’obiettivo non c’è. Può sembrare banale ma la frase più giusta per il CrossFit è quella di dare sempre di più. Impegnarsi e produrre sempre di più rispetto ad oggi e rispetto a ieri”.

Ettore De Conciliis: “Silvestro rappresenta un esempio per tutti”.

Antonio Silvestro è tesserato al Comitato Zonale ASI Caserta-Avellino-Benevento il cui presidente è l’avvocato Ettore de Conciliis. Un comitato di giovane costituzione, che è nato e si è sviluppato con attenzione particolare non solo allo sport ma anche al Terzo Settore. “Abbiamo creato le condizioni per cui le persone potessero ritrovarsi non solo per lo sport attivandosi per lo più per le novità del Terzo Settore. Si è stabilita, infatti, un’intesa con il Movimento Italiano Disabili (MID) – spiega Ettore De Conciliis – che organizza regolarmente delle manifestazioni alle quali il nostro Comitato partecipa con dedizione e solerzia. Ed è proprio in una di queste occasioni che abbiamo avuto modo di conoscere Antonio Silvestro, un ragazzo impegnato sia a livello sindacale che sportivo. Per noi è motivo di orgoglio che abbia scelto ASI. Ed è un esempio costante per l’impegno e la passione che traspare dalle sue attività quotidiane”.

