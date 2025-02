Antonio Tajani a Belgrado per il Forum Imprenditoriale Italia-Serbia

All’interno del più ampio percorso di riunificazione dei Balcani con l’Europa, si inserisce il Forum Imprenditoriale Italia-Serbia, organizzato in chiave di strategia italiana di diplomazia della crescita, a cui ha partecipato il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Capitolo successivo dopo quello organizzato a Trieste nel 2024, il Forum di Belgrado intende valorizzare le opportunità di interscambio e cooperazione economica tra Italia e Serbia, specie nei settori ad elevato contenuto tecnologico, quali quelli legati alla transizione energetica, l’industria 5.0, l’agritech. Il Forum ha visto la partecipazione di rappresentanti di 400 imprese italiane e serbe, segno del crescente interesse ad incrementare i legami tra i due Paesi. Nell’ambito della sua missione a Belgrado, il Ministro Tajani ha incontrato il Presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic e il Ministro degli Esteri Marko Djuric. Si tratta della terza visita ufficiale di Tajani in Serbia, dopo quella del novembre 2022, poco dopo il suo insediamento, e del novembre 2023, che sottolineano l’attenzione del Governo verso l’area balcanica, regione chiave per la stabilità del Continente europeo.

