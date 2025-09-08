Antonio Tajani incontra il Consigliere speciale USA per l’Africa e il Medioriente

La stabilità del Mediterraneo e del Medioriente, alla luce dei recenti sviluppi geopolitici nella regione, sono stati i temi al centro del colloquio tra il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani e il Consigliere speciale USA per l’Africa, le questioni arabe e mediorientali, Massad Boulos. Nel corso dell’incontro, il Ministro Tajani ha rimarcato l’importanza strategica della Libia per la sicurezza europea e internazionale, oltre a confermare la volontà di consolidare i rapporti con i Paesi di partenza e di transito del Nord Africa e del Sahel per contrastare la migrazione irregolare. Tajani ha quindi ribadito l’impegno per un immediato cessate il fuoco a Gaza e la liberazione di tutti gli ostaggi, obiettivi comuni a Italia e Stati Uniti. In quanto alla situazione in Libano, Tajani ha sottolineato l’importanza della stabilità del Paese a cui contribuisce l’azione della missione UNIFIL il cui mandato è stato di recente rinnovato. Non è mancato, infine, un accenno alla necessità di garantire stabilità nel Corno d’Africa e all’importanza di consolidare il partenariato strategico con l’Africa anche nel quadro del Piano Mattei.

La nota della Farnesina