Antony Morato, in primo trim. 2022 ricavi +22,3% e fatturato a 23,6 mln

Antony Morato, brand italiano specializzato in abbigliamento da uomo contemporary fashion, archivia il primo quarter del fiscal year 2022 con una crescita dei ricavi pari al 22,3%, tagliando il traguardo dei 23,6 milioni di euro di fatturato, contro i 19,2 dello stesso periodo del 2021. A incrementare la performance dei primi mesi di questo anno sono stati tutti e tre i principali canali di vendita del brand: retail, wholesale ed e-commerce, in continuità con l’ultimo quarter del 2021. "Chiudiamo questo primo trimestre con risultati molto positivi e oltre le nostre previsioni, in tutti e tre i canali di vendita - commenta Lello Cardarelli, ceo di Antony Morato -. Questo conferma che il brand sta vivendo un ottimo momento e una grande positività e ci spinge ancora di più a continuare spediti con il nostro piano di crescita sia in Italia che all’ estero”.

Il mondo retail registra nel primo trimestre un balzo dei ricavi del +46%. Due le nuove vetrine del brand: a febbraio è stato ri-aperto il flagship di Milano in Corso Buenos Aires con un nuovo concept, pensato da Pls Design con l’obiettivo di potenziare l’aspetto esperienziale dello shopping, realizzato privilegiando l’utilizzo di materiali riciclati ed ecosostenibili, con particolare attenzione al risparmio energetico e all’utilizzo delle risorse. Il progetto già implementato nel negozio di Madrid Fuencarral, rivisita i canoni delle boutiques del brand rendendo protagonista il prodotto, alleggerendo tutte le strutture in chiave minimal e nascondendo elementi come il banco cassa o i camerini. Le strutture leggere vengono sviluppate nelle nuances del bianco e dell’argento, illuminate da flash di colore nei complementi e nei grandi plinti geometrici, in legno dorato e plexi trasparente rosso.

La stessa idea di minimalismo e centralità delle collezioni verrà riflessa nella seconda apertura dell’anno prevista per inizio maggio ad Alicante, piazza strategica in Spagna sia per il turismo nazionale che internazionale. La quattordicesima vetrina spagnola del brand si svilupperà su una superficie di 131 mq all’interno del centro commerciale Plaza Mar2. Anche il canale wholesale chiude il trimestre con una crescita del 17% e dimostra la sua solidità dopo l’incertezza causata dalla pandemia degli ultimi 2 anni. A supporto del canale, che risulta per il brand il primo in termini di ricavi, è stata confermata la partecipazione alle maggiori fiere europee: Pitti Uomo e Bambino, Premium Berlin. Forti degli ottimi dati di sell out dei rivenditori, Antony Morato ha rivisto e rialzato il target di crescita del canale per il 2022.

Per quanto riguarda invece le vendite su antonymorato.com, il primo quarter 2022 si presenta con una crescita del 29% rispetto allo stesso periodo del 2021, superando le previsioni che contavano su un balzo delle vendite del +15%. Un segnale positivo che lascia intravedere un percorso di crescita anche per il resto dell’anno, supportato anche da una serie di attività che porteranno il sito a performare meglio grazie a nuove tecnologie e ad aumentare la soddisfazione dei clienti grazie a nuovi servizi che faciliteranno cambio taglie e reso. A conferma della visione a lungo termine del brand dopo il polo logistico di Castel San Giovanni (Pc) inaugurato nel 2019, capace di movimentare più di 5 milioni di capi l’anno nei suoi 18.000 metri quadri, rispettando i più alti requisiti di sostenibilità ambientale, è la volta di un nuovo hq a Napoli.

L’azienda ha appena definito il progetto di ristrutturazione dell’attuale sede campana, che la porterà a diventare un fiore all’occhiello in ambito di sostenibilità ambientale e qualità lavorativa del personale. Dopo la fase progettuale appena conclusasi, che porta la firma di PLS design, partner storico del brand, inizieranno i lavori nel secondo semestre del 2022, con l’obiettivo di concluderli entro la primavera del 2023.