Antony Morato, nel 2022 fatturato a 74,2 mln (+19%)

Antony Morato, brand italiano specializzato in abbigliamento da uomo'“contemporary fashion', chiude il 2022 con un 19% di crescita rispetto all’anno precedente e un fatturato di 74,2 milioni di euro. La strategia di forte spinta all’innovazione digitale e alla gestione omnichannel delle operations intrapresa dal brand nel 2020 si conferma lungimirante e solida: il canale e-commerce registra infatti un 24% di crescita sul 2021, che rappresenta un aumento del 43% rispetto al 2019.

Le ottime performance del canale online sono da attribuire innanzitutto al potenziamento del sito web antonymorato.com, che nell’ultimo anno ha visto l’introduzione di nuovi metodi di pagamento (tra gli ultimi i Buy now, Pay later) e un rafforzamento del customer care, con un’attenzione al cliente sempre maggiore che ha facilitato il processo di customer satisfaction e fidelizzazione. Il canale retail, forte di alcune aperture strategiche in America Latina, del flagship di Milano in Corso Buenos Aires e del negozio di via del Corso a Roma chiude il 2021 con una crescita del 19%.

"Nel 2022 - commenta Lello Cardarelli, ceo di Antony Morato - abbiamo celebrato i nostri primi 15 anni di attività e non posso che essere orgoglioso dei risultati che il brand ha raggiunto: una conferma che la coerenza rispetto al nostro prodotto e al nostro consumatore unita a una visione di lungo termine sugli obiettivi sono la formula giusta per affrontare la complessità e la velocità del mercato attuale”.

Il 2022 è stato l’anno di ripartenza effettiva per il canale fisico e il brand ha dato inizio a un processo di rinnovamento delle boutique, che nei prossimi anni, vedrà la ristrutturazione di tutti i punti vendita che saranno allineati al nuovo concept del flagship milanese. Anche il wholesale registra un aumento del 12% sulla precedente performance, accelerando nei mercati europei.

A dare un forte boost al canale ha contribuito il ritorno del brand alle fiere di settore (in particolare il Pitti) e il miglioramento dei servizi offerti ai clienti b2b, nello specifico per quanto riguarda la programmazione di consegne in tempi sempre più efficienti e la possibilità per i clienti di avere accesso ad una disponibilità di magazzino che permette riassortimenti costanti nel corso dell’anno. Una novità che ha interessato il canale wholesale e che ha riscosso immediato successo è stato il lancio della vendita anticipata della collezione denim che ha permesso un forte incremento di vendite della categoria in questione, già storicamente tra le best performing del brand.

Le strategie commerciali attuate hanno giocato un ruolo determinante per la crescita di tutti i canali, per il consolidamento dei mercati già strutturati come Italia e Spagna e per il potenziamento di quelli con grandi possibilità di sviluppo come il Centro e Sud America. D’altra parte il marketing sta assumendo sempre più rilevanza con investimenti mirati nell’ambito della comunicazione e del prodotto. Il brand sta puntando al miglioramento della brand awareness e della brand reputation con la finalità di posizionare il brand come marchio italiano nel segmento entry-to-luxury, attraverso una strategia di pianificazione media e Ooh ancora più incisive e destinando una sempre maggiore attenzione alle attività digital e ai social media.