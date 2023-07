Anvcg: "Oggi Giornata eliminazione violenza sessuale nei conflitti armati"

"Oggi è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sessuale nei conflitti armati, voluta dalle Nazioni Unite per combattere un crimine brutale che si consuma da sempre durante le guerre in tutto il mondo". L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, l’Ente morale che rappresenta e tutela per legge in Italia le vittime civili di guerra e i loro congiunti - anche attraverso il proprio centro di ricerca “L’Osservatorio” che monitora le conseguenze delle guerre sulla popolazione civile – si unisce all’appello di tutte le realtà impegnate contro gli stupri che si consumano durante i conflitti e ribadisce quanto sia necessaria una sempre più alta attenzione su questi temi.

Si tratta infatti di un fenomeno di ampia portata che, come spesso accade nell’ambito delle violenze sulla popolazione civile in contesti di guerra, non può essere mappato a sufficienza. Secondo l’Ufficio del Rappresentante speciale Onu per le violenze sessuali nei conflitti, nel 2021 si sono registrati 3.293 episodi di stupro nel mondo. È facile intuire che i numeri reali sono molto più alti: le organizzazioni umanitarie sui territori stimano che per ogni stupro denunciato nel contesto di un conflitto armato dobbiamo considerare tra dieci e venti casi non documentati. Lo stupro è un’arma che spesso va a colpire i più vulnerabili: l’Unicef ha contato oltre 16 mila bambine e bambini vittime di violenza sessuale in situazioni di conflitto negli ultimi 18 anni, numeri che ribadiamo sono purtroppo a ribasso.

“Tra le tante sofferenze inflitte alla popolazione civile c’è anche la terribile arma dello stupro di guerra, un atto che ha conseguenze enormi sulla vittima – donne e minori per lo più ma non solo -, conseguenze psicologiche, legate alla salute fisica ma che anche investono le capacità sociali, lavorative, economiche, di libertà e futuro dei sopravvissuti e spesso hanno ricadute sociali per generazioni” dichiara Michele Vigne, Presidente Nazionale di Anvcg. L’Associazione invita a partecipare all’iniziativa di questa sera promossa da Stop Rape Italia presso la Piramide Cestia (via Campo Boario, Roma) alle 20.30. “Solo uniti ci rialziamo” sarà una serata in collaborazione con gli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Cine Tv Roberto Rossellini che presenteranno i loro lavori video. Andrà inoltre in scena la performance teatrale “involucri” di e con Valeria Andreozzi e Lorenzo Balestra.