"Gli anziani non sono solo parte delle nostre famiglie, ma rappresentano il cuore stesso della società e un patrimonio di valori, tradizioni e conoscenze prezioso per la Nazione". E' quanto ha detto la premier Giorgia Meloni ieri al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il ddl delega per le politiche in favore degli anziani. "Avere cura degli anziani significa avere cura di tutti noi", conclude.