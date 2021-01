Anziani morti in casa riposo Lanuvio, indagate due titolari struttura

(Adnkronos)

Sono indagate dalla Procura di Velletri le due titolari della casa di cura Villa dei Diamanti in via di Monte Giove Nuovo, a Lanuvio, dove sabato mattina sono stati trovati privi di vita cinque ospiti della struttura. Sulla vicenda, su cui indagano i carabinieri della Compagnia di Velletri, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo: al momento si ipotizza che i decessi siano avvenuti per avvelenamento da monossido di carbonio.

Gli inquirenti hanno disposto per giovedì prossimo il conferimento dell’incarico al medico legale per gli accertamenti sulle salme con l’obiettivo di stabilire la causa dei decessi.