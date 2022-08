Anziano lascia in strada borsello con 1.850 euro: lo ritrovano i carabinieri

Ha lasciato il suo borsello contenente 1.850 euro vicino a un distributore comunale di acqua a Carpineto Romano, in provincia di Roma, ed è tornato a casa. Poco dopo una pattuglia dei carabinieri che stava transitando in servizio di controllo del territorio ha notato il borsello e lo ha recuperato accorgendosi che dentro c'erano dei soldi. Grazie ai documenti di identità i militari hanno rintracciato l'anziano, lo hanno raggiunto a casa restituendogli i soldi e i documenti. L'82enne non si era accorto di aver smarrito il borsello e quando ha capito cosa era accaduto ha ringraziato i carabinieri per il loro tempestivo intervento.