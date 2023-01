Anzovino Gioiellieri, Napoli: “Oro, investimento o valore emozionale?”

Considerato nei momenti di crisi bene rifugio d’eccellenza, il metallo giallo rappresenta in primis un elemento unico e senza tempo.

Napoli, 31 gennaio 2023.“L’oro è, da sempre, sinonimo di ricchezza e prosperità, oltreché un investimento sicuro e redditizio in tempi di crisi. L’acquisto di lingotti, monete e gioielli d’oro, prende ancor più forza in periodi storici come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da un contesto socio economico incerto e disordini geopolitici internazionali”, affermano i fratelli Anzovino. “Ma al di là del concetto di bene rifugio, oro e preziosi vengono apprezzati ed acquistati anche per il loro valore simbolico ed artistico, che va ben al di là del valore intrinseco dell'oggetto fisico. In entrambi i casi, competenza ed esperienza nel settore, ci consentono oggi di poter consigliare al meglio i nostri clienti, per acquisti sicuri e consoni alle più diverse esigenze”.

Dal 1951 Anzovino Gioiellieri di Napoli propone l’esclusività della gioielleria italiana e dell’orologeria di alta fascia. Un luogo non omologato agli standard del settore, dove si respira ancora aria di trazione e prestigio, nel rispetto di un’arte che affonda le sue origini nella notte dei tempi. A partire dal 1998 entrano a far parte dell’azienda i figli, Cosma, detto Sergio, Anna Maria, Valeria e Maurizio, la cui creatività innata contribuisce alla crescita della stessa, apportando un’ondata di novità senza mai perdere di vista la tradizione orafa più raffinata.

“Nel tempo questa tradizione si sta perdendo lasciando che a predominare siano i distributori di grandi marchi. Ma la nostra passione per il Bello è un’eredità preziosa che si basa su fondamenta classiche, per questo proponiamo monili di pregiata fattura, attentamente selezionati, per offrire ai clienti oggetti esclusivi, adatti ad ogni occasione e ad ogni stile”, affermano i fratelli Anzovino. “La cura dei particolari e la qualità del servizio, ha permesso di soddisfare nel tempo le esigenze di una clientela estremamente variegata. Entrando nello spazio espositivo della gioielleria i clienti ‘entrano in famiglia’, per noi il rapporto umano è il fulcro sul quale si snoda il cammino di successi professionali e personali. Non siamo semplici rivenditori ma accogliamo le persone per soddisfare i loro desideri potendo scegliere, tra le varie proposte, anche le nostre creazioni artigianali, come la Collezione Scutum Gioielli: una linea in argento 925‰ che raccoglie una collezione unica nel suo genere proponendo anelli, ciondoli, bracciali e collier ‘parlanti’. L’idea nasce dall’incidere nei monili, realizzati artigianalmente, frasi particolari, tratte dalla letteratura più ricercata, rendendo così ogni prezioso un pezzo originale e con una storia unica”.

Gioielli in oro, alta orologeria, argenti lavorati artigianalmente, tutto questo, e non solo, è Anzovino Gioiellieri di Napoli, un vero e proprio scrigno nel cuore del Vomero che racchiude una tradizione orafa familiare importante. Una storia che continua da oltre settant’anni, con perseveranza, conoscenza e professionalità.

“Il valore di un gioiello non è semplicemente materiale, ma risiede nelle emozioni che lo accompagnano, nei ricordi che suscita e nella capacità di durare nel tempo, al di là delle mode temporanee ed effimere che sono risultate essere fallimentari”, sottolineano i fratelli Anzovino. “Avendo grande esperienza nel settore, possiamo affermare che il classico resta sempre la soluzione vincente; proprio per questo trattiamo esclusivamente i preziosi più prestigiosi, proponendo un’accurata selezione di gioielli frutto dell’alta qualità artigianale di maestri orafi, in grado di creare piccoli capolavori artistici, unici ed intramontabili, monili realizzati a regola d’arte, non solo belli ma di qualità certificata. Ci occupiamo inoltre di riparazioni, modifiche e rimessa a nuovo gioielli antichi, per essere sempre al fianco di chi ci sceglie. La fiducia, al pari di un gioiello, è l’elemento prezioso che fa la vera differenza e che ci contraddistingue da sempre”.

