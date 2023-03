Apollo Tyres: l’importanza dell’indice di carico dello pneumatico

Secondo un recente sondaggio promosso da Apollo Tyres solo il 6% degli automobilisti italiani è in grado di identificare correttamente l’indice di carico di uno pneumatico.

Si tratta del peso massimo sopportabile dallo pneumatico per garantire condizioni di sicurezza, un limite di carico non adeguato può compromettere le performance di una vettura ma anche la sua efficienza e sicurezza.

Le auto elettriche rispetto a quelle a combustione interna sono più pesanti, il carico/peso che ogni pneumatico deve supportare è decisamente superiore.

Efficienza e sicurezza sulle auto elettriche

Su 1.000 automobilisti intervistati in tutta Italia, da un sondaggio di Apollo Tyres è emerso che solo il 9% tra di intervistati di sesso maschile e il 3% tra quelli di sesso femminile, è in grado di identificare l’indice di carico dello pneumatico.

Yves Pouliquen, Head of Sales e Marketing di Apollo Tyres, ha commentato: "Mentre l'Europa si muove verso l'adozione di massa dei veicoli elettrici, diventa fondamentale per le Case automobilistiche e l'industria degli pneumatici in generale – dai produttori ai rivenditori fino ai gommisti – aiutare i consumatori a comprendere l'importanza della compatibilità dell’indice di carico e mantenere una corretta pressione di gonfiaggio. La necessità di educare i consumatori deve andare oltre la fase di acquisto. I proprietari di veicoli elettrici desiderano massimizzare l'autonomia di guida, ma un gonfiaggio insufficiente può aumentare significativamente la resistenza al rotolamento, riducendo quindi l'efficienza“.

Dal sondaggio è inoltre emerso che solo il 41% degli intervistati è consapevole che gli pneumatici montati su di un'auto elettrica, devono essere gonfiati a pressioni più elevate.

Tra i possessori di veicoli elettrici, il 40% è privo di questa informazione. I valori relativi alla pressione di gonfiaggio degli pneumatici sono specifici per ciascun veicolo e fondamentali per mantenere livelli ottimali di aderenza, trazione e resistenza al rotolamento.