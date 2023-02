Appalti, Rixi: ''Rivedere con nuovo codice tempi realizzazione per ridurre gap nord sud'' - Video

"Le infrastrutture vengono realizzate in venti trent’anni quindi il gap tra nord e sud del Paese nasce dalla fine degli anni ‘70 ma ce lo portiamo dietro dall’unita’ d’Italia". Lo afferma il vice ministro alle infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che ad Aci Castello, nel catanese, prende parte al congresso della Filt Cgil. "Abbiamo la necessità - aggiunge- di rivedere anche col codice degli appalti i tempi di realizzazione delle opere, oppure questo è un gap che non si risolverà in pochi anni". Per il viceministro "accelerare è un bisogno e soprattutto di fare in modo che il Paese possa crescere non con uno o due locomotori che trainano ma con un treno che nel suo insieme e’ composto da locomotori".

"La Sicilia - conclude Rixi- può dare soprattutto al sud un grandissimo valore aggiunto nel momento in cui sarà collegata col territorio continentale".