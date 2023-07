Appalti truccati a Pescara, 4 arrestati

Avviso di garanzia per il presidente del Consiglio Regionale Sospiri

Avviso di garanzia anche per Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, nell'ambito dell'inchiesta della guardia di finanza sugli appalti truccati, denominata 'Tana delle tigri', che ha portato, questa mattina, all'arresto del dirigente dell’Ufficio lavori pubblici del Comune di Pescara, di un imprenditore e due spacciatori. Sospiri, coordinatore per la provincia di Pescara di Forza Italia, è indagato per finanziamento illecito politico elettorale.