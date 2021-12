Appalti truccati in sanità a Foggia. Sei persone agli arresti domiciliari, tra cui il direttore generale degli Ospedali riuniti della città. L’inchiesta riguarda in particolare una gara pubblica bandita nel 2019 per 2,6 milioni estendibili a oltre 4 milioni, per il trasporto in elicottero delle équipe mediche impegnate nei trapianti d'organi.