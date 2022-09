Affidamento di trasporto in ambulanza aggiudicate in modo irregolare

Cinque persone collegate ad una importante cooperativa operante nel settore dei trasporti sanitari sono state arrestate dalla guardia di finanza di Pavia. La cooperativa in questione, tra le prime a livello nazionale, risulta affidataria di appalti pubblici in tutta Italia per l'affidamento di trasporto in ambulanza aggiudicate in modo irregolare.