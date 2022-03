Appello delle associazioni al Governo: "Fermate il prezzo dei carburanti"

Movimento Consumatori e Partite Iva Nazionali scrivono al Presidente del Consiglio Draghi per togliere le tasse sui carburanti e chiamano a raccolta cittadini e associazioni di categoria per dire #Stopaccise.

Milano, 11 Marzo 2022. A seguito dell’aumento indiscriminato del prezzo dei carburanti, le associazioni nazionali Movimento Consumatori e Partite Iva Nazionali (PIN) hanno inviato nei giorni scorsi una nota alla Presidenza del Consiglio per cercare di raggiungere una soluzione in tempi brevi.

Sottolinea il Vice Presidente di Movimento Consumatori, Dott. Bruno Maizzi “La situazione è obiettivamente insostenibile, lo scorso 7 marzo il prezzo della benzina costava in media 1,95 euro ma ciò che fa più rabbia è che il costo netto del carburante è di 87 centesimi mentre tutto il resto sono tasse. Oggi abbiamo sforato quota 2 euro per un litro eppure la gente sembra rassegnarsi a tutto questo”.

Continua il Presidente di PIN, Dott. Antonio Sorrento “Abbiamo scritto al Governo per segnalare che cittadini e imprese non riusciranno ad andare avanti ancora per molto. Per questo abbiamo unito le forze con Movimento Consumatori e abbiamo chiesto Agli Avv.ti Maria Assunta Saracino e Matteo Sances oltre agli altri professionisti che collaborano con noi di cercare qualche soluzione da segnalare al Governo. Ecco perché riteniamo che, vista l’eccezionalità della situazione si debba valutare l’immediata sospensione di ogni accisa legata al prezzo dei carburanti attraverso un decreto d’urgenza. Per dare ancora più forza alla nostra iniziativa chiediamo a tutti – cittadini, associazioni e imprese – di darci una mano e inviare insieme a noi una mail o una pec al Governo ( presidente@pec.governo.it ) per dire basta a tutte queste tasse scrivendo semplicemente hashtag #STOPACCISE”.

Ci auguriamo veramente si riesca a raggiungere una soluzione.

A cura di: Centro Studi Giuridici Sances

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl