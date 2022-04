Appello di attivista carceri ucraine: "detenuti dimenticati e istituti danneggiati, Presidente li faccia combattere"

"La guerra ha danneggiato cinque istituti penitenziari, costretto all'angolo uomini in forze e pronti al sacrificio per la propria patria, ha tolto loro la possibilità di ricevere pacchi, di incontrare parenti. La guerra ha dimenticato i reclusi, lasciandoli in balia dell'aggressore russo. E oggi sono loro, attraverso la nostra organizzazione, a rivolgersi al presidente Zelensky perché siano rilasciati e possano mostrarsi utili per il proprio Paese, invece che restare inermi e impotenti in carceri colpite dai razzi". Andriy Didenko, coordinatore del programma del Kharkiv Human Rights Group, racconta all'Adnkronos un'altra pagina del libro della guerra. Quella delle prigioni, di 48mila detenuti rimasti dietro alle sbarre mentre il loro Paese viene dilaniato, le loro famiglie fuggono e l'eco di celle sbarrate, mentre fuori i razzi aprono crateri, si infrange solo al suono delle sirene e delle bombe esplose nemmeno troppo in lontananza.

"Dall’inizio del conflitto sono state danneggiate 5 strutture carcerarie - spiega l'attivista - Parlo dei centri di custodia cautelare di Mariupol e Cernihiv e di altre tre carceri sempre a Mariupol, Berdyansk e nella regione di Kharkiv. Oggi abbiamo perso ogni contatto con gli istituti di Mariupol, Starobilsk, Kherson e con le colonie penali di Melitopol e Priasov. Le istituzioni penitenziarie sono sull'orlo di una catastrofe umanitaria, riceviamo appelli disperati dai detenuti che soffrono per la mancanza di beni di prima necessità, cibo, medicine e acqua potabile". Eppure per qualcuno le celle si sono aperte, vista l'emergenza. "Circa 400 detenuti hanno avuto la grazia del Presidente affinché entrassero a far parte delle forze armate durante la guerra - dice Didenko - Ma sono tutti uomini con alle spalle esperienza militare, gli stessi che già prestarono servizio durante la guerra del Donbass. Come mille altri hanno scritto una richiesta al Presidente affinché concedesse loro la grazia".

"Il livello del patriottismo tra i detenuti è altissimo - spiega l'attivista dell'organizzazione Kharkiv Human Rights Group - Vogliono combattere con le armi in mano. E, sebbene nelle forze armate i detenuti non siano i benvenuti, alcuni di loro aiutano l’esercito dalla prigione tessendo le reti mimetiche oppure effettuando dei cyber attacchi al nemico". A tal proposito, precisa Didenko, "il parlamento ucraino ha adottato delle modifiche al Codice Processuale Penale (legge n. 7149 del 13.03.22 è stato aggiunto l’art. 616) in base alle quali le persone accusate di un crimine penale possono rivolgersi al procuratore per poter essere chiamati alle armi durante la mobilitazione. Ma questo disegno di legge sarà applicato soltanto a quanti si trovino in libertà e per i quali sia stata applicata una misura cautelare alternativa alla detenzione. E soprattutto a quanti siano accusati di crimini non gravi o per i pochi ancora sotto processo. Questa norma non si applica ai detenuti - sottolinea Didenko - men che meno a quelli che stanno scontando l’ergastolo".

(di Silvia Mancinelli)