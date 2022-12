Appello Fieg all'Agcom: "Rapida adozione del Regolamento sull'equo compenso"

Appello della Fieg all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’approvazione del Regolamento sull’equo compenso.

"Dopo un anno dal recepimento della Direttiva Copyright, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sta tuttora lavorando al Regolamento sui criteri di determinazione dell’equo compenso spettante agli editori di giornali - si legge nell'appello- Si tratta di una misura di equità a tutela dell’informazione che sostiene i valori democratici europei, grazie alla quale gli editori possono oggi ricevere il giusto compenso per la distribuzione delle loro opere quando le grandi piattaforme del web riutilizzano i loro contenuti. La Fieg, che rappresenta gli editori di giornali quotidiani e periodici, su carta e online, e le agenzie di stampa, rivolge un appello all’Autorità per una rapida e risolutiva adozione del Regolamento".