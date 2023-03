Appello per emergenza culle vuote: “Sulla natalità serve un cambio di passo”

Condividere riflessioni e proposte sul tema della natalità e del trend demografico che vede il numero delle nascite nel nostro Paese in continuo calo. E un appello per "un deciso cambio di passo" rispetto alle politiche degli ultimi anni per contrastare l’emergenza 'culle vuote', Come? "Mettendo in atto misure che favoriscano ripresa e rilancio sociale". Questi, in sintesi, i temi del workshop 'Natalità e sostenibilità sociale: riflessioni e prospettive', che si è svolto oggi, in occasione dell'8 marzo, presso l’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma.

“È necessario un sostegno, forte e convinto, al recupero della natalità", ha sottolineato Tiziana Frittelli, direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata. "Da questa struttura che, storicamente, rappresenta il primo ospedale delle donne di Roma vogliamo lanciare un messaggio forte verso un cambio di rotta attraverso uno sforzo corale, mettendoci tutti in gioco perché si tratta di un problema che mette in pericolo la sostenibilità stessa del sistema di welfare e del Ssn, abbassando la capacità di produttività del Paese e, quindi, del Pil nazionale". Nel corso dell'incontro Ketty Vaccaro, responsabile dell’area 'Welfare e salute' del Censis ha ricordato che "la denatalità è un fenomeno con il quale conviviamo da anni e, ogni anno, registriamo, un nuovo primato al ribasso".

Non bastano, ha aggiunto, "le misure di sostegno alla famiglia per invertire il trend, ma occorre agire sulle politiche occupazionali per fare uscire i giovani da questo precariato che rende più difficile qualunque prospettiva per il futuro". Con Marina Davoli, direttrice del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, è stato aperto un focus sulla realtà della Regione Lazio che, rispetto al rapporto tra persone con più di 65 anni e bambini sotto i 14 anni, registra un aumento negli ultimi dieci anni, un dato che è lievemente più basso della media nazionale.

"I dati della piattaforma Open salute Lazio – ha detto la Davoli – ci dicono che nel Lazio in 10 anni, sono nati 17.000 bambini in meno, pari ad un terzo di nascite in meno. Rispetto al 2010-2011. Quello che abbiamo rilevato è anche però rispetto alla capacità di seguire le donne in gravidanza e aiutarle ad adottare stili di vita non dannosi per la gravidanza ancor non è ottimale: 1 donna su 5 beve alcol durante la gravidanza e circa il 10% fuma. C’è in questo caso un grande differenziale per livello di istruzione. Di fronte quindi a questa emergenza relativa alla denatalità bisogna più che mai prendersi cura del percorso nascita ed accompagnare le donne in ogni fase".

Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale ha presentato il progetto 'Rome for baby' che guarda al futuro attraverso un sostegno alle famiglie in termini di consulenza psicologica, orientamento e informazione. "In meno di due mesi (dal 10 gennaio al 28 febbraio) sono stati raggiunti 1500 nuclei familiari, con interventi di sostegno sociale e psicologico e sociosanitario e con la contemporanea erogazione di un aiuto concreto per le esigenze della prima infanzia. Il contributo più richiesto è stato il supporto psicologico".