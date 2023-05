Apple Arcade, 20 nuovi giochi in un colpo solo

Tra le novità What the Car?, TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck, Cityscapes: Sim Builder

Dopo un lungo periodo di calma piatta, Apple ha annunciato il lancio di 20 nuovi titoli su Apple Arcade, il servizio di abbonamento senza limiti di download che offre accesso a oltre 200 giochi. Tra le novità What the Car?, TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck, Cityscapes: Sim Builder . La nuova offerta aggiunge al servizio anche giochi molti noti direttamente dall’App Store, come Temple Run+, Limbo+, PPKP+ e molti altri ancora. “Apple Arcade riunisce centinaia di titoli divertenti che i nostri utenti possono scoprire e apprezzare in un’unica piattaforma dedicata al gaming”, ha dichiarato Alex Rofman, Apple’s senior director di Apple Arcade. “Il lancio di oggi arricchisce il nostro pluripremiato catalogo con 20 nuovissimi giochi che gli utenti e le utenti potranno apprezzare e condividere con amici e familiari”.

“Apple è stata un ottimo partner sin dal debutto di Apple Arcade, con ‘SpongeBob: Patty Pursuit’ che è stato uno dei primi titoli disponibili e che continua ad ottenere ottimi risultati sin dal suo rilascio, nel 2020”, ha dichiarato Doug Rosen, Paramount Global’s senior vice president di Games & Emerging Media. “Apprezziamo il modello Arcade perché ci offre la grande opportunità di creare giochi unici, specifici per questo tipo di pubblico. Siamo entusiasti che gli abbonati possano giocare a ‘TMNT Splintered Fate’, un nuovissimo titolo dell’universo delle ‘Teenage Mutant Ninja Turtles - Tartarughe Ninja’, disponibile in esclusiva su Apple Arcade”.