Apple aumenta il fondo per l'ambiente, batterie più eco dal 2025

Apple ha annunciato l'espansione del Restore Fund, che raddoppierà l’impegno totale dell’azienda per promuovere soluzioni innovative basate sulla natura per l’eliminazione del carbonio. Uno degli impegni è quello di utilizzare il cento per cento di cobalto riciclato nella produzione delle batterie entro il 2025. Lanciato nel 2021 con un impegno fino a 200 milioni di dollari in collaborazione con Conservation International e Goldman Sachs, il Restore Fund verrà ampliato con un fondo aggiuntivo, nuovi investimenti di Apple, e con un nuovo portafoglio di progetti per l’eliminazione del carbonio. Nell’ambito di questa espansione, Apple investirà fino ad altri 200 milioni di dollari nel nuovo fondo, che sarà gestito da Climate Asset Management, una joint venture tra HSBC Asset Management e Pollination. Il nuovo portafoglio mira inoltre a rimuovere 1 milione di tonnellate di anidride carbonica all’anno a pieno regime, generando al contempo un ritorno finanziario per gli investitori.

Inoltre, i fornitori Apple che diventeranno partner del fondo avranno una nuova opzione per incorporare progetti ad alto impatto di eliminazione del carbonio mentre proseguono il percorso verso la decarbonizzazione. “Il Restore Fund è un approccio di investimento innovativo che produce benefici reali e misurabili per il pianeta, puntando allo stesso tempo a generare un ritorno finanziario” ha dichiarato Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives di Apple. “Il percorso verso un’economia a impatto zero richiede una profonda decarbonizzazione abbinata all’eliminazione responsabile del carbonio, e un’innovazione come questa può contribuire ad accelerare i progressi”.