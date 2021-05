Apple, oramai prossima l'apertura dello store a Roma in via del Corso

L'apertura dell'Apple Store in via del Corso, a Roma, sembra oramai prossima: da questa mattina sulle vetrine dei locali è apparso il celebre logo con la scritta 'stiamo arrivando'. Per l'occasione, l'azienda ha reso omaggio alla tradizione artistica della capitale, rivedendo il proprio simbolo che nelle vetrine viene raffigurato con una mela in marmo, materiale predominante nella via, e con i sei colori del primo e storico logo della mola con il morso. Il tutto, accompagnato dal claim 'Creativi dentro'. Quest'ultimo, fanno sapere da Apple, è un appello e al tempo stesso un richiamo: ricorda come presso Apple Via del Corso sarà possibile incontrare i Creativi Apple, figure professionali versate nelle arti, che aiuteranno e consiglieranno i clienti nei loro progetti. Questo aiuto sarà disponibile gratuitamente per tutti, attraverso il programma Today at Apple con il suo fitto calendario di eventi online o, quando sarà di nuovo possibile, in presenza.