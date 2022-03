Apple presenta iPhone SE, in Italia dal 18 marzo

Apple annuncia il nuovo iPhone SE. Il nuovo smartphone è dotato del potente chip A15 Bionic, connettività 5G, maggiore autonomia e robustezza, di un nuovo sistema di fotocamere con funzioni evolute come Smart HDR 4, Stili fotografici e tecnologia Deep Fusion.

iPhone SE è ancora più robusto, ha connettività 5G e una maggiore autonomia, ed è disponibile in tre colori: mezzanotte, galassia e (PRODUCT)RED.1 iPhone SE potrà essere pre-ordinato a partire da venerdì 11 marzo e sarà disponibile in Italia a partire da venerdì 18 marzo.

"Grazie al suo design iconico, alle prestazioni eccezionali e al prezzo conveniente, iPhone SE è diventato un modello molto popolare sia tra chi è già utente Apple, sia tra i nuovi clienti. Quest’anno abbiamo realizzato l’iPhone SE più potente e resistente di sempre, con una migliore autonomia grazie al chip A15 Bionic, lo stesso usato sulla gamma di iPhone 13, che permette funzioni evolute della fotocamera come Smart HDR 4, Stili fotografici e Deep Fusion", ha dichiarato Kaiann Drance, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple. "Grazie al 5G, iPhone SE consente download e upload più veloci, uno streaming video di qualità superiore, interattività in tempo reale nelle app e molto altro ancora. Solo Apple è in grado di offrire tecnologie e prestazioni di ultima generazione a questo prezzo", ha aggiunto.

Design e display da 4,7"

iPhone SE presenta un design in alluminio aerospaziale e vetro; il vetro è lo stesso usato per iPhone 13 Pro e iPhone 13 ed è il più resistente montato sulla parte frontale e sul retro di uno smartphone, con un rating di grado IP67 per la resistenza agli schizzi e alla polvere. E'dotato del familiare tasto Home con Touch ID da usare per accedere alle app, autorizzare acquisti sull’App Store, eseguire transazioni con Apple Pay e altro ancora.

A15 Bionic: il chip

Introdotto per la prima volta su iPhone 13, il chip A15 Bionic arriva anche su iPhone SE. Il chip A15 Bionic ha la CPU 6-core, la più veloce in uno smartphone, con due high-performance core e quattro high-efficiency core: iPhone SE è fino a 1,8 volte più veloce rispetto a iPhone 8 e ancora più veloce rispetto ai modelli precedenti Il Neural Engine 16-core è in grado di eseguire 15.800 miliardi di operazioni al secondo, permettendo calcoli di machine learning più veloci nelle app di terze parti e l’arrivo, anche su iPhone SE, di funzioni come Testo attivo nell’app Fotocamera con iOS 15 e la dettatura on-device.

A15 Bionic sfrutta la composizione chimica di ultima generazione della batteria e la stretta integrazione con iOS 15 per garantire una maggiore autonomia su iPhone SE. Anche con un design compatto e con nuove tecnologie come il 5G, iPhone SE garantisce una durata della batteria superiore rispetto alla generazione precedente e ai modelli di iPhone da 4,7" meno recenti. iPhone SE è compatibile con i caricabatterie certificati Qi wireless e supporta anche la ricarica rapida.3

Le foto

iPhone SE introduce un sistema di fotocamere completamente nuovo grazie al chip A15 Bionic, con un grandangolo da 12MP e diaframma ƒ/1.8 che offre funzioni di fotografia computazionale, tra cui Smart HDR 4, Stili fotografici, Deep Fusion e modalità Ritratto

Il 5G arriva su iPhone SE

La connettività 5G permette di sfruttare al meglio le tecnologie wireless di ultima generazione, con upload e download più veloci, una minore latenza e esperienze migliori in un numero ancora maggiore di situazioni: come vedere i propri familiari nelle chiamate FaceTime HD ad altissima qualità, anche quando si usano i dati cellulare invece del Wi-Fi.5Con iOS 15, SharePlay in 5G rende possibili potenti esperienze condivise, come per esempio guardare in contemporanea con altre persone le serie TV e i film HDR, durante una chiamata FaceTime. Inoltre, il consumo intelligente dei dati permette di risparmiare la batteria passando automaticamente alle reti LTE quando la velocità del 5G non è indispensabile. Entro la fine dell’anno la compatibilità con le reti 5G verrà ulteriormente ampliata, con oltre 200 gestori in più di 70 mercati e territori.

iPhone SE e l’ambiente

Proprio come iPhone 13 Pro e iPhone 13, anche iPhone SE è stato progettato per ridurre al minimo il suo impatto ambientale. È realizzato con materiali riciclati, tra cui il 100% di terre rare riciclate nei magneti del Taptic Engine e del sistema audio, il 100% di tungsteno riciclato nel Taptic Engine e il 100% di stagno riciclato per le saldature della scheda logica. Il nuovo packaging elimina la pellicola esterna in plastica e porta Apple ancora più vicina all’obiettivo di abolire questo materiale da tutti gli imballaggi entro il 2025. iPhone SE è privo di sostanze nocive e rispetta i rigidi standard Apple in materia di efficienza energetica.