Apple, un cinturino per Watch che cambia colore grazie a una app

Apple ha registrato il brevetto per un nuovo, particolarissimo tipo di cinturino per i suoi Watch: sarebbe in grado di cambiare colore grazie a una app abbinata. Il brevetto lo descrive anche in grado di mostrare loghi, scritte e notifiche grazie al cambio di pattern. Il materiale del cinturino contiene elementi elettrochimici, in grado di cambiare appunto colorazione a fronte di stimoli elettrici. Una tecnologia simile è utilizzata oggi per gli specchietti retrovisori delle auto hi-tech, che sono in grado di aumentare o diminuire l'opacità con un comando meccanico, o ancora per le vetrate che sono in grado di scurirsi allo stesso modo. Il brevetto di Apple in particolare mostra un cinturino diviso in tre diverse aree che possono colorarsi indipendentemente. Si tratta ovviamente di un progetto solamente registrato che non potrebbe mai vedere la luce, ma anche di una tecnologia futura che potrebbe essere molto interessante per il mercato dei cinturini di Apple Watch, uno dei più profittevoli per Apple.