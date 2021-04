Applicazioni wireless innovative per l'automazione industriale - CoreTigo presente ad Hannover Messe 2021

- Convalidati e certificati, i prodotti IO-Link Wireless di CoreTigo consentono ai costruttori di macchine, agli integratori di sistemi e ai produttori di apparecchiature di automazione di soddisfare i requisiti di comunicazione intelligente dell'industria 4.0

NETANYA, Israele, 9 aprile 2021 /PRNewswire/ -- CoreTigo, il fornitore di soluzioni di connettività wireless industriale, presenterà ai partecipanti di Hannover Messe l'intera gamma delle sue applicazioni industriali wireless. Negli ultimi anni, l'azienda ha sviluppato e migliorato la propria linea di prodotti IO-Link Wireless come soluzione di comunicazione nell'automazione di fabbrica wireless end-to-end progettata per il difficile ambiente industriale.

La tecnologia di CoreTigo, che sta via via acquisendo slancio, è stata ripetutamente evidenziata dai media della community industriale come la migliore soluzione wireless esistente per il controllo dei movimenti di automazione e il monitoraggio delle condizioni in fabbrica. Per citarne alcuni: la rivista Internet of Business ha presentato IO-Link Wireless come soluzione chiave per la convergenza OT-IT, Digital Engineering Magazin ha descritto i kit di valutazione e sviluppo di CoreTigo come la porta di accesso al mondo industriale wireless, mentre la collaborazione di CoreTigo con i costruttori di macchinari è stata trattata da MASCHINENBAU - direkt.de, News Online 24, infoPLC e altri ancora.

Le soluzioni di CoreTigo sono state al centro dell'attenzione in una serie di eventi recenti. Le innovazioni dell'azienda sono state evidenziate in "Mittelstand Goes Israel" da Mittelstand-Bund (DMB), AHK e NRW.Global Business. All'azienda è stato inoltre chiesto di moderare la tavola rotonda "From Wired to Wireless Factory Automation" in occasione del Summit 2020 dei leader globali dell'industria 4.0 e di tenere la conferenza " How IO Link Wireless is Transforming Wireless Factory Communication" alla fiera SPS (Smart Production Solutions) 2020. A seguire, si è tenuto un workshop su IO-Link Wireless per consentire agli utenti di familiarizzare con IO-Link Wireless.

Per organizzare un incontro con i rappresentanti di CoreTigo, utilizzare il seguente modulo sul sito web di CoreTigo: https://www.coretigo.com/contact-us/

Informazioni su IO-Link Wireless

IO-Link Wireless è un protocollo di comunicazione wireless universale, deterministico, a bassa latenza (5 msec), altamente affidabile e scalabile. Basato sullo standard IO-Link IEC 61131-9, è progettato appositamente per l'automazione in fabbrica, al fianco di altre reti, sia cablate che wireless.

Informazioni su CoreTigo

CoreTigo sta rimuovendo i vincoli dello spazio industriale fornendo soluzioni di comunicazione IO-Link Wireless ad alte prestazioni per costruttori di macchinari, integratori di sistemi e produttori di apparecchiature industriali. I prodotti di CoreTigo consentono la progettazione e il retrofitting di macchine e linee di produzione che prima non erano possibili. Queste soluzioni aumentano la flessibilità, l'adattabilità e la modularità con conseguente efficienza in termini di costi, maggiore produttività e riduzione dei tempi di inattività. Adottato dai leader industriali, lo standard globale IO-Link Wireless, adatto agli ambienti industriali più difficili e alle applicazioni di controllo del movimento, fornisce connettività di livello cablato per milioni di sensori, attuatori e dispositivi industriali in tutto il mondo.

Contatto: Roy Glas, Marketing Manager, +972-52-8536663, rglas@coretigo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1483962/CoreTigo.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1483957/CoreTigo_Logo.jpg