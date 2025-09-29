Approvata definitivamente la legge delega su retribuzioni e contratti collettivi

delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori, di contrattazione collettiva, nonché di controllo e informazione. Il provvedimento già approvato dalla Camera, in sintesi sostituisce la proposta da parte dell’opposizione di introduzione del salario minimo legale, ponendosi come obiettivo garantire il diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, come indicato dall’Art. 36 della Costituzione, oltre a rafforzare la contrattazione collettiva. Nel dettaglio, con l’approvazione finale e la successiva entrata in vigore, che avverrà a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Ddl, il Governo ha sei mesi di tempo per esercitare la delega tramite appositi decreti legislativi presentati su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia.

Il testo del Ddl approvato