circle x black
Cerca nel sito
 

Approvata definitivamente la legge delega su retribuzioni e contratti collettivi

29 settembre 2025 | 18.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori, di contrattazione collettiva, nonché di controllo e informazione. Il provvedimento già approvato dalla Camera, in sintesi sostituisce la proposta da parte dell’opposizione di introduzione del salario minimo legale, ponendosi come obiettivo garantire il diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, come indicato dall’Art. 36 della Costituzione, oltre a rafforzare la contrattazione collettiva. Nel dettaglio, con l’approvazione finale e la successiva entrata in vigore, che avverrà a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Ddl, il Governo ha sei mesi di tempo per esercitare la delega tramite appositi decreti legislativi presentati su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia.

Il testo del Ddl approvato

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
legge delega retribuzioni contratti collettivi salario minimo legale diritto dei lavoratori contrattazione collettiva
Vedi anche
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza