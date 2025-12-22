Approvati in Commissione diversi programmi pluriennali della Difesa

La Commissione Affari esteri e Difesa del Senato ha espresso parere favorevole sullo schema di Decreto del Ministero della Difesa riguardante il Programma pluriennale della Difesa denominato “Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina Militare” (Atto del Governo n.348), approvando la proposta di parere favorevole del Relatore Sen. Speranzon (FDI). Il parere approvato ribadisce che “si agisca con sollecitudine per colmare il gap di capacità nel campo del sistema anti-droni C-APR delle unità navali della Marina Militare, apprezzati i costi complessivi della misura e raccomandato il Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo documento programmatico pluriennale della difesa”. Si attende il parere della Commissione Difesa della Camera. Parallelamente, la Commissione Bilancio della Camera e la Commissione Affari esteri e Difesa del Senato hanno proseguito e concluso l’esame dello schema di Decreto ministeriale della Difesa riguardante il Programma pluriennale denominato “Supporto tecnico logistico e Mid Life Upgrade delle unità navali di tipo fregate Fremm (Atto del Governo n.349), approvando le rispettive proposte di parere formulate dai Relatori delle due commissioni di cui sopra. In particolare, durante l’esame in Commissione Bilancio della Camera è intervenuto il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano che ha dichiarato: in merito alla scansione temporale dei pagamenti e che nel cronoprogramma siano previsti pagamenti per 75 milioni di euro per il 2025, le disponibilità eventualmente non impegnate contabilmente saranno rese disponibili al programma nell’esercizio successivo; le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili per il completamento del programma saranno adottate compatibilmente ai relativi effetti sui saldi di finanza pubblica; le risorse per la copertura degli oneri relative all’intero orizzonte temporale del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non interferisce con ulteriori interventi già programmati a legislatura vigente. Sempre in settimana, la Commissione Affari esteri e Difesa del Senato ha espresso parere favorevole su altri due atti relativi a programmi pluriennali della Difesa. Il primo denominato “Mid Life Upgrade sottomarini U212 e prolungamento vita operativi sottomarini classe Sauro IV serie” (Atto del Governo n.351). Sul medesimo provvedimento la Commissione Bilancio della Camera ha avviato e concluso l’esame approvando la proposta di deliberazione con rilievo del Relatore On. Tremaglia (FDI) che, tra l’altro, segnala come il programma in oggetto ha un orizzonte temporale 2025-2040 con un onore complessivo stimato in 770 milioni di euro. Esito positivo anche per l’esame nelle medesime commissioni di Senato e Camera per il programma denominato “Prosecuzione del site activation dell’unità navale LHD Trieste per l’adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B” (Atto del Governo n.354). Parere favorevole della Commissione Affari esteri e Difesa sullo Schema di decreto denominato «Prosecuzione del programma U212NFS» (Atto di Governo n.353). Si è in attesa dei pareri della Commissione Difesa della Camera.

