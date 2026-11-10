Approvato definitivamente il Decreto Carburanti e attività energetiche

Con 137 voti favorevoli e 97 contrari, l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Carburanti e attività energetiche (Dl 157/2026), che introduce una serie di interventi in materia di approvvigionamento energetico, infrastrutture, fonti rinnovabili e semplificazione dei procedimenti autorizzativi. Tra le principali novità figura il rafforzamento dei meccanismi destinati a superare eventuali situazioni di stallo nei procedimenti relativi alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi sulla terraferma: in caso di mancato raggiungimento dell’intesa con la Regione interessata, il provvedimento prevede infatti l’intervento di un commissario dotato di poteri sostitutivi, estendendone le competenze anche agli atti autorizzativi di competenza delle Regioni e degli Enti locali. Sul fronte delle infrastrutture elettriche, il decreto attribuisce ad Arera il compito di intervenire sulla disciplina relativa alla connessione alla rete, con l’obiettivo di rendere il sistema maggiormente coerente con il processo di elettrificazione dei consumi e con il conseguimento degli obiettivi previsti dal Pniec, salvaguardando al contempo il principio dell’invarianza degli oneri a carico degli utenti. Il provvedimento interviene inoltre sulla produzione di biogas e biometano, ampliando la tipologia di residui provenienti dalle attività agricole e agroindustriali che possono essere utilizzati negli impianti, e introduce ulteriori disposizioni in materia di fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla disciplina delle aree idonee alla realizzazione degli impianti e alle cosiddette zone cuscinetto relative ai siti Unesco. L’approvazione definitiva è stata accompagnata da un confronto parlamentare nel quale sono emerse valutazioni differenti sulle misure introdotte. Da un lato, alcuni interventi hanno sottolineato la necessità di ridurre i tempi delle autorizzazioni, garantire maggiore certezza agli operatori e favorire gli investimenti necessari alla trasformazione del sistema energetico; dall’altro, sono state espresse perplessità in merito ai possibili effetti di alcune disposizioni sulla tutela del paesaggio, sulla pianificazione territoriale e sul consumo di suolo. Nel dibattito sono stati richiamati anche temi più generali della politica energetica nazionale, tra cui il possibile ruolo futuro dell’energia nucleare nel mix energetico italiano e la necessità di assicurare condizioni competitive alle imprese a maggiore intensità energetica. Nel complesso, il decreto si inserisce quindi nel più ampio percorso di aggiornamento della politica energetica nazionale, con interventi che riguardano contemporaneamente la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti, lo sviluppo delle reti, l’accelerazione delle procedure e la crescita delle fonti rinnovabili, rispetto ai quali il confronto politico continua a concentrarsi sul bilanciamento tra esigenze energetiche, competitività del sistema produttivo e tutela del territorio. La scheda del provvedimento