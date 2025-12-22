Approvazione definitiva per il Dl Sicurezza sul lavoro

L’Aula della Camera, con 143 voti a favore e 105 contrari, ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul Decreto-legge recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (Dl 159/2025), nella versione del testo già licenziata dal Senato. Tra le novità introdotte dal provvedimento approvato, il fatto che l’Inail viene autorizzato dal 2026 alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico, con esclusione dal riconoscimento di tale meccanismo di calcolo per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In sede di dichiarazione di voto sono intervenuti diversi deputati, tra i quali per le Opposizioni: l’On. Benzoni (AZ), secondo cui per diminuire il numero di infortuni sul lavoro bisognerebbe intervenire sull’organizzazione e i ritmi di lavoro; l’On. Barzotti (M5S) ha espresso la necessità di intervenire sui salari e sul modello di lavoro; l’On. Scotto (PD) ha, invece, fortemente criticato l’innalzamento dell’età pensionabile. Di tenore opposto gli interventi dei deputati della Maggioranza, tra i quali l’On. Battilocchio (FI), secondo cui il provvedimento interviene in maniera organica e sistemica su aspetti centrali della prevenzione con meccanismi premianti, potenziamento della vigilanza e maggiore trasparenza in appalti e subappalti, un aspetto, questo, rilevato anche dall’On. Volpi (FDI) che ha ricordato la previsione di controlli mirati negli appalti e subappalti, oltre all’introduzione del badge con codice univoco anticontraffazione.

