circle x black
Cerca nel sito
 

Approvazione definitiva per il Dl Sicurezza sul lavoro

22 dicembre 2025 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Aula della Camera, con 143 voti a favore e 105 contrari, ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul Decreto-legge recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (Dl 159/2025), nella versione del testo già licenziata dal Senato. Tra le novità introdotte dal provvedimento approvato, il fatto che l’Inail viene autorizzato dal 2026 alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico, con esclusione dal riconoscimento di tale meccanismo di calcolo per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In sede di dichiarazione di voto sono intervenuti diversi deputati, tra i quali per le Opposizioni: l’On. Benzoni (AZ), secondo cui per diminuire il numero di infortuni sul lavoro bisognerebbe intervenire sull’organizzazione e i ritmi di lavoro; l’On. Barzotti (M5S) ha espresso la necessità di intervenire sui salari e sul modello di lavoro; l’On. Scotto (PD) ha, invece, fortemente criticato l’innalzamento dell’età pensionabile. Di tenore opposto gli interventi dei deputati della Maggioranza, tra i quali l’On. Battilocchio (FI), secondo cui il provvedimento interviene in maniera organica e sistemica su aspetti centrali della prevenzione con meccanismi premianti, potenziamento della vigilanza e maggiore trasparenza in appalti e subappalti, un aspetto, questo, rilevato anche dall’On. Volpi (FDI) che ha ricordato la previsione di controlli mirati negli appalti e subappalti, oltre all’introduzione del badge con codice univoco anticontraffazione.

La scheda del provvedimento

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Dl Sicurezza sul lavoro Decreto legge 159/2025 Inail Protezione civile
Vedi anche
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza