Approvazione revisione PNRR, Meloni: “Conferma del nostro lavoro solido”

A seguito dell’approvazione definitiva della revisione del PNRR italiano da parte del Consiglio europeo, il Premier, in una nota ufficiale di Palazzo Chigi, ha detto: “Con la conferma della dotazione di 194,4 miliardi di euro e l’impegno del Governo in riforme e investimenti, l’Italia rafforza la sua posizione in Europa e punta al pieno utilizzo delle risorse entro il 2026. Nei prossimi giorni è atteso il via libera al pagamento dell’ottava rata del Piano pari a 12,8 miliardi, mentre entro fine anno sarà richiesta la nona”. Entrando più nel dettaglio della revisione del Piano, il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha aggiunto: “La revisione rende il PNRR più coerente con le esigenze nazionali, introducendo misure per imprese, connettività digitale, agricoltura, infrastrutture idriche, economia circolare, oltre a nuovi strumenti finanziari e a una riforma per la ricerca universitaria. Inoltre, sono previsti il finanziamento del comparto InvestEU e il potenziamento del trasporto pubblico locale”.

Il comunicato di Palazzo Chigi