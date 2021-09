Appy Pie AppMakr consente alle aziende di creare app Android e iOS a una frazione del costo

ROMA, 8 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Appy Pie AppMakr, la piattaforma di sviluppo senza codice n. 1, consente alle aziende di creare app Android e iOS altamente efficienti in pochi minuti senza scrivere una sola riga di codice. Con il generatore di app di Appy Pie, creare un app mobile è solo un processo in tre passaggi che richiede: inserimento del nome di un'app, aggiunta delle funzionalità desiderate e pubblicazione dell'app mobile negli app store.

Le aziende di qualsiasi settore possono creare le migliori app Android e iOS a una frazione del costo e del tempo utilizzando questo software di creazione di app di nuova generazione. Appy Pie AppMakr fornisce anche una guida passo passo su come creare un app per i suoi utenti per aiutarli a creare un'app mobile per le loro esigenze in modo efficiente.

"Con Appy Pie AppMakr, miriamo a democratizzare lo sviluppo di app mobili consentendo a tutti di creare app digitali senza alcuna codifica. Le aziende, sia piccole che grandi, si sforzano di raggiungere una portata globale per migliorare le vendite e le entrate con numerose strategie di marketing. Con Appy Pie AppMakr, possono facilmente creare e lanciare la loro app mobile aziendale, rafforzando la presenza online del loro marchio e catturando il massimo degli utenti. Appy Pie si è rivelato un modo economico per rivolgersi al pubblico e migliorare la crescita di qualsiasi azienda, " ha affermato Abhinav Girdhar, fondatore e CEO Appy Pie.

Appy Pie AppMakr mira a fornire soluzioni tecnologicamente avanzate facilmente implementabili alle aziende in una vasta gamma di lingue. Con un'assistenza clienti dedicata 24x7 e un'interfaccia intuitiva, Appy Pie si sforza di migliorare il processo di sviluppo delle app sia per gli esperti di tecnologia che per quelli non tecnologici.

Informazioni su Appy Pie

Appy Pie, un marchio di Appy Pie LLP, è il leader senza rivali nel mercato delle applicazioni di co-code. Appy Pie aiuta le PMI, le aziende e le organizzazioni a trasformare le loro idee in realtà, senza alcuna conoscenza tecnica o di codifica. Con prodotti come App Builder, Website Builder, Chatbot Builder, aziende o organizzazioni di qualsiasi dimensione possono creare, connettere e distribuire applicazioni e tecnologie per cambiare il modo in cui funzionano e aumentare la produttività.

