Apre con un omaggio a Paolo De Cecco l’VIII edizione di Mumart

Dopo oltre un secolo, in mostra a Francavilla al Mare 13 opere del cofondatore del Cenacolo Michettiano

Inaugura oggi, con un omaggio a Paolo De Cecco, l'VIII Edizione di MumArt, presso il Museo Michetti di Francavilla al Mare. Dopo oltre un secolo, 13 opere del cofondatore del Cenacolo Michettiano torneranno ad essere esposte nella cittadina costiera abruzzese. La rassegna di quest’anno, visitabile fino al 21 maggio, vedrà nelle sale ipogee del Museo Michetti oltre 130 opere, che compariranno anche in un catalogo, a cura di Franco Di Tizio, per la parte relativa a De Cecco, e di Maria Cristina Ricciardi, per le note critiche sugli 80 artisti selezionati e che provengono da tutta Italia e dall’estero.

In mostra ci saranno opere pittoriche di vario genere e tematica, sculture, arte digitale ed installazioni. Al tavolo di presentazione saranno presenti, l'assessore alla cultura della Regione Abruzzo Daniele D'Amario, la sindaca di Francavilla al Mare Luisa Ebe Russo, l'assessore alla Cultura della cittadina Cristina Rapino, il pronipote di Francesco Paolo Michetti, architetto Mosè Ricci, Maria Cristina Ricciardi e Sandro Lucio Giardinelli, ideatore e promotore di MumArt. La manifestazione ha ricevuto l'Alto Patrocinio della Regione Abruzzo e del comune di Francavilla al Mare.