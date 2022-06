Roma, apre il 'Montecitorio store' con gadget griffati

Benvenuti al 'Montecitorio store'. Cravatte, penne, chiavette Usb, set completi da scrivania con agendine 'sostenibili' in carta riciclata. E ancora: berretti da baseball, mug, borracce, ombrelli. Persino gemelli da camicia e ventagli per combattere la calura estiva, probabilmente, in memoria della storica 'cerimonia della consegna del ventaglio' appunto, che affonda le sue radici nel 1893 e si svolge ogni anno in vista della chiusura dei lavori parlamentari per la pausa ferragostana. Ecco i gadget che appaiono in bella mostra nel 'corner' allestito all'interno della sede della tabaccheria, al piano Aula del palazzo. Tutti gli oggetti sono 'personalizzati' con in primo piano il logo della Camera, la tradizionale C sovrapposta alla D in stile Liberty, inciso in laser. Il blu, nella variante più classica, navy, a quello royal, è il colore dominante.

Chi rimpiangeva l'iconica 'agendina' di fine anno, oggi potrà rifarsi e scegliere tra vari accessori, realizzati da aziende esterne autorizzate a usare il 'brand Camera'. Ce n'è per tutte le tasche. I prezzi variano dai 2,80 euro delle penne ai 316 euro dello zaino edizione luxury in pelle martellata, prodotto dalla Ediv di Riccardo Graceffa. A fare gli onori di casa il 'titolare' dello spazio riservato ai 'fumatori del palazzo', Emiliano Le cravatte, per lo più in azzurro con piccoli disegni, costano 150 euro: sono cucite a mano e realizzate da 'Talarico'.

Cronisti e parlamentari potranno prendere appunti su agendine 'eco' con elastico in tre formati, da 5,10; 6,20 e 8,60 euro. Le tazze (9,50 euro) sono bianche con il 'marchio' blu. Per chi vuole fare una 'spesa da onorevole' c'è una piccola borsa in tela di cotone (12,50 euro) con manici, tasca interna e lo skyline di Montecitorio stampato. Vari i gadget in silver plate: dai gemelli da uomo (43 euro) ai taglia sigari (28,50), agli astucci porta-Toscano. Ci sono pure diversi modelli di penne 'Parker', i prezzi vanno da 2,80 a 17 euro. Per le donne ventagli (10,50 euro). Chi ama l'hi tech può scegliere tra tre tipi di chiavetta Usb: in cuoio e in crystal (16,40 euro), più la versione mini, in silver o gold color. La borraccia in acciaio con doppia parte termica da 510 ml, 'griffata' in blu royal e argento costa 15,80 euro, mentre per il cappellino (blu o beige) si spende 10,60 euro.