Apre la Metadistilleria di Casa San Matias

Una tequila tira l'altra, anche nel metaverso. Ed ecco che dopo quella di Josè Cuervo, arriva la Metadistilleria di Casa San Matías. L’azienda famosa per il suo distillato d'agave, che può inoltre vantare di essere una delle prime distillerie di tequila a conduzione familiare di tutto il Messico, si è assicurata uno spazio su The Sandbox per offrire ai suoi clienti un punto di aggregazione virtuale. Gli avventori potranno usare i Non Fungible Token per vivere da vicino le iniziative proposte dal brand, incontrarsi, interagire, ma soprattutto scoprire nel dettaglio il processo di produzione della tequila nelle sue diverse fasi.