Apriranno in estate i primi dieci punti vendita INEOS in Italia

INEOS Automotive ha selezionato i partner che gestiranno i primi dieci punti vendita e assistenza in Italia, parte di una rete composta da 160 affiliati operativi nei mercati di tutto il mondo. I primi partner commerciali per l’Italia sono Autotorino (Milano, Bergamo, Parma e Verona), Novelli (BiAuto Group) a Torino e Genova, Stefanelli a Bologna, SIT a Firenze, Maldarizzi Automotive a Bari e Amica a Caserta. INEOS sta collaborando con i partner all’allestimento dei punti vendita, dove saranno accolti i clienti nei prossimi mesi.

La strategia prevede un programma di formazione intensivo tenuto da INEOS per agenti di vendita e tecnici d’officina. Le prime sedi selezionate apriranno in estate. INEOS prevede di confermare ulteriori partner in Italia, nello specifico a Bolzano e Roma, entro la fine dell’estate. L’obiettivo è che la maggior parte dei clienti in Italia abbia un’officina autorizzata in un raggio di 50 km. I partner commerciali formeranno la colonna portante della rete di assistenza nel Paese, mentre una copertura geografica ancora più ampia sarà garantita da una selezione di centri Bosch Car Service e specialisti di 4X4 selezionati e accreditati da INEOS.

Entro la fine del 2022 INEOS prevede di avere un totale di 200 punti vendita e assistenza dedicati al Grenadier in oltre 50 paesi. I partner includeranno concessionari, specialisti di 4X4 e di macchine agricole.