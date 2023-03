Aprire la finestra per migliorare le nostre capacità cognitive?

Quando prendiamo una decisione importante, forse dovremmo aprire la finestra. È quanto affermano gli esperti della Maastricht University School of Business and Economics, nei Paesi Bassi, che hanno passato al setaccio circa 30mila mosse di 121 giocatori di scacchi, in occasione di 3 tornei tenutisi in Germania tra il 2017 e il 2019, e le hanno confrontate con le scelte di un software. I risultati, pubblicati su “Management Science”, parlano chiaro: a una cattiva qualità dell’aria è infatti associato un aumento del 2,1% degli errori.