Aprire una Startup nel 2023: i consigli di B-PlanNow

Milano, 21/11/2022 - Aprire una StartUp nel 2023 richiede sicuramente un’idea innovativa ma anche un piano di azione ben strutturato con il supporto di professionisti del settore per riuscire ad avviare un business di successo.

Ogni anno sono sempre di più i visionari e gli impavidi che desiderano mettersi in proprio e avviare una StartUp con i giusti strumenti al fine di riuscire a trovare terreno fertile per la propria attività e crescita nel corso del tempo.

Avere le giuste idee è sicuramente un passo importante, ma queste devono essere supportate obbligatoriamente da un piano concreto e che sia in grado di portare dei risultati tangibili.

Per riuscire a pianificare la giusta strategia seguiamo in questa guida i consigli di B-PLANNOW®, esperti che supportano con la loro esperienza tutti coloro che vogliono costruire una start up di successo.

Avere un’idea

Sicuramente il primo passo per aprire una StartUp nel 2023 è avere un’idea visionaria che sia unica e che si voglia portare avanti a tutti i costi. Essere innovatori, visionari, amanti delle sfide è ciò che permette di credere fortemente nella propria idea.

Una volta che si ha la giusta idea allora si può lavorare seriamente alla sua messa in pratica, alla realizzazione del progetto e implementazione del modello di business.

Un business model

Come possiamo evincere anche dalla pagina dedicata ai servizi per startup di B-PLANNOW®, sicuramente credere ed essere entusiasti della propria idea è molto importante, ma è necessario anche trovare la logica strategica che consenta di massimizzare i profitti.

I canvas in circolazione sono ormai obsoleti e superati, in quanto non tengono in considerazione alcuni elementi cardine che potrebbero influenzare la determinazione del giusto, reale e innovativo modello di business di una startup; il mondo cambia rapidamente e con esso gli strumenti adeguati ad interpretarlo!

Per questo B-PLANNOW® ha concentrato l’esperienza maturata nel corso degli anni con i clienti ed ha trasformato la tela (canvas) in una tavola da lavoro (board) creando THE B−PLANNOW BOARD®: un linguaggio visuale condiviso composto da 23 elementi, di cui 19 fondamentali, che permette realmente di immaginare, descrivere, condividere ed innovare il business model di una startup.

Se è vero che le persone possono custodire solo un limitato numero di idee nella memoria a breve termine, perché limitarsi ai pochi blocchi del Business Model Canvas o del Lean Model Canvas, rischiando di dimenticare parti fondamentali del proprio modello di business? Ecco perché il modello è formato da 23 blocchi frutto di anni e anni di test e validazioni.

Business Plan

Come il business model, essenziale per la crescita e lo sviluppo della StartUp, il famoso business plan.

Il piano di business per la StartUp è essenzialmente l’output del processo che ha portato alla creazione ed individuazione del modello di business, unito al lavoro congiunto di corporate identity e brand image. È un documento strategico che descrive con precisione ed eleganza il progetto imprenditoriale e ne comprende obiettivi, strategie, vendite, marketing, previsioni finanziarie, ecc.

In pratica è il documento cardine che permette di catturare l’attenzione degli investitori, ma anche un processo che mira a riassumere informazioni, effettuare analisi e valutazioni. Ha anche una fortissima valenza interna, per stimolare organizzazione e management a raggiungere gli obiettivi d’impresa; oggi senza un business plan completo l’idea di una startup non viene presa in considerazione dal mercato.

Identità aziendale

L’approccio strategico è molto importante ma lo è al contempo anche l’identità aziendale. Creare una StartUp richiede anche che si proceda all’inserimento della propria idea sul mercato con la giusta Corporate identity per coinvolgere facilmente il pubblico di destinazione.

I giusti professionisti

Una StartUp ha bisogno anche dei giusti collaboratori e mentor che siano in grado di fornire un valore aggiunto alla società e alla sua crescita. La scelta dei giusti professionisti che possano supportare la crescita dell’azienda vuol dire fare un salto di qualità che aiuterà la StartUp a distinguersi nel suo settore.

Trovare i fondi

Una volta sviluppata l’idea (prodotto o servizio), creato il piano di business e compreso il mercato in cui andare ad operare è necessario anche trovare i giusti fondi StartUp per riuscire a individuare coloro che possano investire capitali per il reale sviluppo dell’attività.

B-PLANNOW®, forte della sua esperienza, aiuta le startup a comprendere se hanno bisogno solo di risorse o anche di soci che, oltre al denaro, possano portare altri vantaggi, quali capacità manageriali, contatti con fornitori o altri investitori, apertura di canali di business ecc. se, invece, il team di una startup è già sufficientemente forte per aggredire il mercato e far crescere fatturato e utili, allora B-PLANNOW® si dedica a raccogliere tramite i migliori mediatori creditizi capitale di debito, se possibile a tassi agevolati o con la garanzia del MCC o, meglio ancora, a fondo perduto; infine se la startup ha bisogno non solo di denaro, ma anche di expertise, allora la strada migliore sarà il capitale di rischio oppure direttamente il servizio “business angel” di B-PLANNOW®

Piano di marketing

Infine, una volta effettuati tutti i passi dal business model fino alla ricerca del funding, bisogna stilare un piano di marketing strategico che permetta di far decollare praticamente la propria idea aziendale.

Il piano di marketing mette in luce sia i punti di forza sia di debolezza dell’attività, permette di curare il piano di comunicazione nei minimi dettagli e realizzare un progetto operativo a 360° che possa davvero trovare la strada che porti al successo di una StartUp.

B−PLANNOW® è un incubatore di startup, nonché investitore in fase pre-seed, che nasce per educare al business, saper mettere le mani nei sogni, trasformare il caos in un piano d'azione, cogliere opportunità e fare incontrare visioni e mercato, attraverso un piano di business chiaro, definito e studiato fin dall'inizio. Analisi del business model, costituzione della società, produzione del pitch deck e del business plan, creazione della corporate identity, investimento diretto in equity, ricerca del funding successivo (capitale di debito e/o di rischio), sono alcuni dei servizi che B−PLANNOW® offre, anche in working for equity, per portare con successo un'idea dall'immaginazione alla realtà nel mondo di oggi.

