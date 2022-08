Aptean Amplia la Propria Offerta Software per il Settore Moda e Retail

L'acquisto della divisione Planning e PLM di Aptos aggiunge nuove soluzioni cloud-based al portafoglio di Aptean per il settore della moda e del retail

ALPHARETTA, Ga. and ATLANTA, Aug. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, fornitore globale di soluzioni software per le aziende, ed Aptos, fornitore leader di soluzioni tecnologiche per il settore retail, hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo attraverso il quale Aptean acquisirà la divisione di Planning e Product Lifecycle Management di Aptos. L'acquisto previsto amplierà l'offerta di software cloud-based di Aptean per i settori della moda, del lusso e dello specialty retail, rinforzando ulteriormente il posizionamento di Aptean in questo settore. A seguito di questa operazione, Aptos continuerà a concentrarsi sul proprio portafoglio di soluzioni complete per il settore retail, comprese le applicazioni per i punti vendita, la gestione degli ordini, il merchandising e altre applicazioni specifiche.

La divisione Planning e PLM di Aptos, oggetto della transazione, la cui sede principale è a Milano, è stata sviluppata appositamente per soddisfare le esigenze di pianificazione e progettazione del merchandising dei marchi con attività retail. La divisione ha centinaia di clienti in quattro continenti, tra cui note aziende del settore moda che si affidano alle soluzioni Planning e PLM di Aptos per anticipare la domanda, ottimizzare la produzione e supportare il decision making.

Con questa transazione, Aptean acquisirà l'intera gamma di servizi e il portafoglio prodotti della divisione Planning e PLM di Aptos, che comprende le soluzioni per la pianificazione finanziaria (MFP - merchandise financial planning), la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM - product lifecycle management), la pianificazione dell'assortimento (AP - assortment planning) e l'allocazione, la previsione e il rifornimento delle scorte (AFR - allocation, forecasting and replenishment). L'aggiunta di questi prodotti completerà l'offerta di Aptean in ambito ERP e shop floor control (SFC) per il settore della moda e del retail, con strumenti che supportano l'intero ciclo di vita dei prodotti, dall'ideazione allo scaffale, fornendo visibilità e informazioni in tempo reale su pianificazione finanziaria, progettazione, acquisti, distribuzione e consegna.

"L'acquisizione della piattaforma Planning e PLM di Aptos rafforzerà l'impegno di Aptean nel servire il settore della moda e dell'abbigliamento", ha dichiarato TVN Reddy, CEO di Aptean. "Come Aptean, Aptos si è concentrata sul portare i clienti nel cloud, aiutandoli ad aumentare la scalabilità e a fornire una migliore esperienza al consumatore finale. Siamo entusiasti di continuare il percorso di successo di Aptos e di accelerare la capacità delle aziende nel settore della moda e del retail di tutto il mondo di avvalersi dei vantaggi della trasformazione digitale". Pete Sinisgalli, CEO di Aptos, ha dichiarato che "la vendita di queste soluzioni software ad Aptean è in linea con la rifocalizzazione in specifiche aree di interesse strategico come precedentemente annunciato. Aptean condivide la nostra passione per l'innovazione e il nostro impegno per un forte servizio ai clienti. Con l'aggiunta delle soluzioni di Planning e PLM di Aptos all'attuale offerta di software di Aptean, i produttori di abbigliamento e di vendita al dettaglio avranno accesso a una gamma più ampia di soluzioni collaudate e ricche di funzioni, studiate su misura per i loro settori".

La chiusura dell’operazione è prevista entro il quarto trimestre del 2022.

