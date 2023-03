Aptera Launch Edition: l’auto a energia solare

Aptera Launch Edition è un progetto rivoluzionario.

Ultraleggera e avveniristica, la Aptera Launch Edition utilizza per muoversi solo un quarto dell’energia elettrica necessaria alle comuni auto elettriche.

Il suo segreto è all'efficienza aerodinamica, con un Cx pari a 0.13, con l’energia accumulata dai pannelli solari, è in grado di soddisfare le esigenze di mobilità dell’automobilista medio americano, secondo l’azienda statunitense, in media si percorrono negli USA circa 64 km al giorno, ciò significa che la Aptera si autoalimenta non richiedendo per questo genere di spostamenti, alcuna fonte di ricarica esterna.

Aptera Launch Edition: oltre 600 km con una singola ricarica

Peso ridotto, massima efficienza aerodinamica e pannelli solari che ricaricano le batterie, la Launch Edition raggiunge i 100 km/h con partenza da fermo in poco più di 4 secondi, arrivano a percorrere oltre 600 km con una singola ricarica energetica.

Secondo quanto dichiarato dalla Aptera, sarebbero oltre 40.000 le prenotazioni, nel frattempo una volta completati i crash test, sarà avviata la produzione, il piano industriale prevede circa 10.000 unità l’anno, con l’obiettivo di arrivare a 20.000 esemplari annui entro il 2028.

Capace di ospitare fino a due passeggeri, la Aptera può essere ricaricata ad una presa domestica da 110 V per un’autonomia di 21 km per ogni ora di ricarica, mentre in presenza di una presa da 240 V, ogni ora è possibile “guadagnare circa 90 km.

La velocità massima della nuova Aptera Launch Edition è di circa 160 km/h.

Tre i motori elettrici presenti su ogni singola ruota, la Launch Edition sarà prodotta a partire da fine anno.