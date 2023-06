Ar Edilizia: Rivestimenti in ceramica. Apre lo Showroom nel segno dell’eccellenza

Antonio Riccio, Amministratore della storica azienda campana, inaugura l’esclusivo spazio espositivo dedicato agli arredi: “Da noi i marchi leader del settore, per offrire alla clientela ogni tipo di soluzione”.

Napoli, 14/06/2023 - Abitare, vivere gli ambienti della propria casa, sono aspetti che oggi non riguardano soltanto la comodità, ma abbracciano anche la dimensione estetica. La cura dei particolari, le soluzioni che conferiscono personalità agli arredi, evidenziano come l’attenzione alla funzionalità vada di pari passo con lo stile. Non a caso diventa sempre più fondamentale l’affidarsi a consulenti in grado di consigliare le scelte migliori, a partire da un elemento, vera e propria cornice che racchiude il senso di una casa: i rivestimenti. Aspetto su cui molte aziende in Italia puntano, forti di una produzione nazionale che non ha eguali al mondo, per offrire alla clientela l’eccellenza nel settore.

Proprio per questo la Ar Edilizia, storica realtà campana si appresta a inaugurare a Giugliano (Napoli) uno showroom interamente dedicato alla ceramica:

«Apriremo al pubblico uno spazio espositivo di quattrocento metri quadri – annuncia l’Amministratore Antonio Riccio – dove saranno protagonisti i marchi leader nel settore. L’obiettivo è quello di offrire il massimo della qualità e la più vasta scelta».

Iniziativa, quella di Ar Edilizia, in coerenza con la storia di un’azienda che dal 1985 si distingue per la sua professionalità nei campi del termo arredo e rivestimenti:

«In tema di rivestimenti – prosegue Riccio – Oggi la ceramica rappresenta uno dei più importanti ed esclusivi elementi di arredo. Nel nostro showroom il pubblico potrà scegliere qualsiasi soluzione in base all’idea di ogni ambiente, potrà lasciarsi consigliare e riflettere sul risultato finale grazie ai nostri progetti».

Sì, perché uno dei servizi offerti dall’azienda è proprio quello di mostrare attraverso simulazioni 3D il risultato finale:

«Privati e architetti si rivolgono a noi anche per questo tipo di consulenza. Da questo punto di vista il nostro spazio espositivo sarà il luogo ideale per guardare dal vivo tutte le novità sul mercato e vederle applicate nella casa del domani».

Tavoli, cucina, bagni, pareti. La versatilità e l’estetica della ceramica permette di raccordare ogni ambiente con soluzioni decorative che si adattano a ogni tipo di gusto. «Anche grazie alle esclusive lastre di grandi dimensioni – aggiunge Riccio – i cui motivi riproducono in maniera perfetta qualsiasi tipo di materiale».

Il tutto al servizio di una clientela che troverà nello Showroom firmato Ar Edilizia il posto ideale dove trovare esperti e consulenti in grado di unire funzionalità, estetica e cura dei dettagli, per una casa a misura di sogni.

Contatti: https://www.aredilizia.it/