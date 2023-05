Arabia Saudita, prima donna nello spazio: è "missione storica"

La seconda missione spaziale privata di sempre è in viaggio verso la Iss

L'Arabia Saudita ha lanciato la sua prima donna nello spazio, l'astronauta Rayyanah Barnawi, ricercatrice di cellule staminali del cancro. Dell'equipaggio del volo privato fanno parte anche l'ex pilota di caccia della Royal Saudi Air Force Ali Al-Qarni, l'ex astronauta della Nasa e prima donna comandante della stazione che detiene il record degli Stati Uniti per 665 giorni nello spazio Peggy Whitson e l'imprenditore americano John Shoffner, ex pilota e proprietario di una squadra di corse automobilistiche sportive che gareggia in Europa.

La seconda missione spaziale privata di sempre è in viaggio verso la Iss. I quattro astronauti trascorreranno poco più di una settimana presso la Stazione spaziale internazionale prima di tornare a casa con un ammaraggio al largo della costa della Florida. Il razzo SpaceX Falcon 9 è partito alle 17:37 ora locale dal Kennedy Space Center, sulla costa orientale della Florida, per una missione organizzata dalla società Axiom Space.