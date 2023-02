Arca Fondi e Bper Banca piantumano 750 alberi per realizzare un’area verde urbana

Arca Fondi Sgr e Bper Banca hanno completato oggi, a Bergamo, la piantumazione di 750 alberi che contribuiranno a riqualificare un’area all’interno del Parco Agricolo Ecologico Madonna dei Campi. L’operazione permetterà di aumentare la copertura arborea di un tratto della pista ciclabile che si sviluppa all’interno del Parco. Obiettivo dell’iniziativa, si legge in una nota, è la realizzazione di un’area verde urbana che diventi fruibile nel tempo e che contribuisca a mitigare sia l’inquinamento atmosferico, causato dalla prossimità di strade fortemente trafficate, che il fenomeno delle isole di calore. Gli alberi piantati appartengono per la maggior parte alla tipologia degli arbusti, che consentono alla fauna locale di nutrirsi e riprodursi. Biancospino, Sanguinello, Acero campestre e Frassino maggiore sono solo alcune tra le specie di alberi utilizzati per valorizzare un terreno fino ad ora privo di vegetazione.

Il progetto Arca Oxygen Plus, commenta Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale Responsabile Direzione Commerciale, "è ormai una realtà consolidata nell’ambito delle nostre iniziative ambientali, essendo entrato nel suo secondo anno, con un bilancio che conta, ad oggi, 4.500 alberi piantati in tutta Italia: dalla Valtellina al Parco del Vesuvio. Questo progetto testimonia fedelmente la qualità del nostro impegno e offre un’importante occasione per scoprire e valorizzare luoghi del nostro Paese. L’odierna tappa a Bergamo, la settima del progetto, è molto importante, data la rilevanza del luogo, la qualità dell’intervento e premia i nostri sforzi e quelli dei nostri colleghi di Bper Banca. Un particolare ringraziamento va alle autorità comunali per il prezioso supporto".

L’iniziativa di oggi, sottolinea Luca Gotti, Responsabile Direzione Territoriale Lombardia Ovest di Bper Banca, "lancia un messaggio molto chiaro e rappresenta davvero un momento importante. Riqualificare un’area verde è segno che ci stiamo avvicinando a una consapevolezza sempre più forte, quella di dover dare il nostro contributo alla tutela ambientale. Bper Banca è da sempre attenta a questo tema, tanto che da tempo è impegnata nella continua riduzione delle emissioni e nella creazione di prodotti per supportare i nostri clienti nel loro percorso di transizione verso un’economia a basso impatto di carbonio".