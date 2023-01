Arcaplanet apre 500esimo store italiano, in 2023 spinta su rete fisica

Continua l’espansione annunciata del Gruppo Arcaplanet, colosso del Pet con quasi 2 milioni di clienti fidelizzati che, dopo la recente acquisizione della catena Maxi Zoo, è pronta a dare avvio a un nuovo anno con l’apertura del 500esimo store sul territorio italiano. L’appuntamento per celebrare questo traguardo è per sabato prossimo, in via del Fosso del Torrino 4/10 a Roma, nel quartiere Eur, dove il nuovo negozio è pronto ad accogliere i clienti con i loro animali.

Questo traguardo apre un nuovo anno ricco di obiettivi volti a migliorare l’approccio al cliente a 360 gradi come la forte spinta omnichannel con il lancio della nuova app che permetterà l’attivazione di ulteriori servizi, l’investimento per migliorare il click & collect già scelto dal 25% della clientela digitale, la completa revisione del programma loyalty integrato dall’implementazione di una sofisticata marketing automation. L’espansione della rete fisica è un altro dei punti dell’agenda 2023 con un forte focus verso il sud Italia. Oltre agli opening è previsto un importante piano di ristrutturazione dei negozi esistente che permetterà la diffusione di una serie di servizi come il Pet wash che raggiungerà quota 100 negozi.

“Questo 500esimo negozio rappresenta un punto di partenza per il nuovo corso del Gruppo Arcaplanet - commenta l’amministratore delegato Nicolò Galante - dopo la recente acquisizione della catena Maxi Zoo con la conseguente integrazione ed il rebranding di 112 punti vendita completato lo scorso dicembre. Puntiamo su una crescita organica, caratterizzata e sostenuta da importanti investimenti, formazione, assunzioni e nuovi servizi per i clienti ed i loro pet".

Anche l’inflazione di questo periodo diventa occasione per Arcaplanet di essere vicino ai propri clienti. Nasce così il Manifesto 'Contro l’inflazione, a muso duro' che include come principali iniziative: il programma Diete Leggere, con sconti del 15% su marchi e prodotti aderenti di diete veterinarie, i prezzi ribassati su 400 prodotti ad acquisto frequente, oltre 1000 prodotti in offerta speciale ogni settimana ed il 50% di sconto sul primo acquisto di food per chi adotta un nuovo cucciolo. Sono gli impegni che Arcaplanet prende con le famiglie italiane. Ma soprattutto Arcaplanet si impegna ad allargare l’offerta dei prodotti dei marchi esclusivi in modo da poter proporre ad ogni tipo di necessità dei clienti una soluzione di alta qualità e massima convenienza.

L’azienda continuerà inoltre a investire in formazione attraverso l’Academy Arcaplanet che offre un piano di formazione a tutti i collaboratori, favorendo la crescita interna con piani di sviluppo di carriera personalizzati. Nel 2022 sono state erogate oltre 60.000 ore di formazione, con una particolare attenzione alle nuove risorse avviate al ruolo di Pet specialist. Nel 2023 tutto l’organico Arcaplanet sarà coinvolto con piani di formazione su innovazione, integrazione digitale e servizio al cliente, prevedendo un incremento delle ore di formazione di oltre il 30% rispetto all’anno precedente.

Cresce infine l’impegno sociale, sempre più prioritario per l’azienda. Foodstock, il progetto con cui Arcaplanet, da oltre 5 anni, si impegna a combattere lo spreco alimentare, ha raggiunto un traguardo record nel 2022 con circa 2 milioni di pasti donati a canili e gattili su tutto il territorio, a cui si è aggiunta una speciale campagna a sostegno dell’Ucraina, cha ha portato alla donazione complessiva di 320.000 pasti. Inoltre, si intensificherà la collaborazione con il centro di addestramento Cani Guida di Limbiate, il più importante in Italia.

"Il 2023 - sottolinea Galante - è per noi un anno di grandi obiettivi: una sfida retail che guarda con ottimismo allo sviluppo della rete nel Sud Italia, un rafforzamento della strategia omnichannel con il lancio di una nuova app che permetterà di migliorare la relazione con il cliente aiutandolo nella gestione del proprio pet, un piano di ristrutturazione degli store che favorirà l’espansione di servizi già esistenti come il pet wash. Oggi, inoltre, è anche l’occasione per lanciare il nostro impegno concreto contro l’inflazione. Come realtà ci impegniamo a ribassare numerosi prezzi della nostra offerta merceologica ed offrire sconti a chi, anche in questo momento storico, ha scelto di aprire la propria casa all’amore di un pet".

Altro obiettivo prioritario è investire nella formazione di tutto il personale attraverso l’Arcaplanet Academy "con un piano per il 2023 di quasi 100.000 ore per i nostri 2.750 colleghi" rimarca Galante. Fondamentale anche l’impegno sociale, "che prevediamo di intensificare con obiettivi di ulteriore crescita del progetto Foodstock che nel 2022 ha raggiunto i 2 milioni di pasti donati che si aggiungono ai 320.000 della speciale campagna di sostegno all’Ucraina. Siamo partiti inoltre con una nuova fase di sostegno del Servizio Cani Guida dei Lions che - dal 1959 - fornisce gratuitamente cani guida alle persone non vedenti di tutta Italia".