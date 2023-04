Arcaplanet prosegue impegno con servizio cani guida Lions

Il cane guida è speciale, compagno della vita di tutti i giorni di un non vedente: in quanto tale, deve possedere dei requisiti particolari e necessita di un addestramento su misura. Anche quest’anno Arcaplanet prosegue la collaborazione con il servizio cani guida dei Lions di Limbiate e ausili per la mobilità dei non vedenti onlus, con un’iniziativa speciale, volta a sostenere i pet del centro addestramento, in modo che i 'pet parent' non vedenti abbiano un proprio compagno di vita e ricevano il giusto supporto di cui hanno bisogno.

Si riconferma quindi il legame con questa realtà il 6 maggio prossimo, quando presso la sede dei Lions di Limbiate, si terrà un evento dedicato organizzato da Arcaplanet e aperto al pubblico. Inizio previsto per le 11 con gli interventi di un 'puppy walker' e a un 'pet-parent' ipovedente, che condivideranno le proprie esperienze con i presenti. I clienti Arcaplanet che parteciperanno all'evento avranno così la possibilità di conoscere da vicino la realtà dei cani guida e tutto il mondo dell'addestramento mirato al sostegno dei 'pet parent' non vedenti.

Oltre a visitare la struttura, i presenti potranno assistere a una dimostrazione dell’addestramento di un cane guida, per scoprire il percorso del 'puppy walker' e magari diventare uno di essi. Non nuovo a questo tipo di impegno e grazie al contributo di 75mila euro che Arcaplanet ha raccolto con l'attività nel mese di dicembre, saranno addestrati e consegnati tre cani guida ad altrettanti ipovedenti che potranno così ritrovare l’autonomia perduta ed avere al fianco un fedele compagno di vita, dei veri e propri 'angeli a quattro zampe'.