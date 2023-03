Arcaplanet prosegue piano espansione retail, 18 nuovi store in Sicilia

Cresce la rete retail sul territorio italiano di Arcaplanet, tra i leader del Pet, che conta circa 2 milioni di clienti fidelizzati e una vasta gamma di prodotti e servizi dedicati agli amici a quattro zampe, e che è in procinto di inaugurare uno degli oltre 520 punti vendita in Italia, nella cornice di Piazza Aldo Moro a Palermo. Un ulteriore passo verso il piano di espansione mirato nel Meridione. Per celebrare il taglio del nastro dello store siciliano, è prevista il 18 marzo una giornata evento, della quale sarà protagonista l’attrice e produttrice cinematografica, Maria Grazia Cucinotta. Questo store Arcaplanet, insieme ad altri che sorgeranno a Palermo, è frutto della riconversione dei punti vendita Max Casa. In Sicilia si taglieranno presto i nastri in ben altri 18 punti vendita anche in città come Catania, Modica, Caltagirone, Siracusa, Messina, Capo d’Orlando, Bagheria, Castelvetrano e Marsala.

Per l'ocasione, Arcaplanet donerà 18mila pasti alle sezioni Enpa di Carini, Palermo e Trapani a supporto degli animali in difficoltà. In tutti gli store riconvertiti in Sicilia, Arcaplanet ha scelto di assumere i dipendenti già impiegati all’interno dei negozi Max Casa; mantenendo così in organico 50 collaboratori, ai quali si impegna ad offrire un percorso formativo ad hoc. Per l’amministratore delegato Nicolò Galante, gli investimenti per il 2023 sono stati pensati proprio a beneficio delle nuove assunzioni, prevedendo un piano di formazione da parte dell’Arcaplanet Academy.

Già nel 2022 sono state offerte oltre 60 mila ore di formazione, soprattutto nell’ambito di Pet specialist, e questo impegno proseguirà con un incremento del 30% delle ore anche nell’anno in corso. Arcaplanet rinnova così il suo impegno costante nel settore formativo, favorendo la crescita interna dei suoi dipendenti con piani di sviluppo di carriera personalizzati. Il piano di espansione retail, e non solo, previsto nell’anno corrente, includerà anche un forte incremento dei servizi omnichannel con il lancio della nuova app con servizi, il click & collect già scelto dal 25% della clientela digitale, e la completa revisione del programma loyalty integrato dall’implementazione di una sofisticata marketing automation. Nel weekend del 17 e 18 Marzo, in tutti gli store siciliani, sarà applicato uno sconto extra del 30%.