E' successo questa mattina nello stabilimento ex Ilva a Taranto, la denuncia dell'Usb: "Salvi per miracolo tutti gli operatori presenti"

Un'esplosione e un incendio si sono verificati questa mattina intorno alle 7.30 all'ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto, in una colata continua dell'acciaieria. Lo annuncia il sindacato Usb che parla di "tragedia sfiorata", spiegando che sono "salvi per miracolo tutti gli operatori presenti sulla linea".