Arcieri ad Offida

Gli arcieri della LIAS Lega Italiana Arcieri Storici domenica 6 novembre si sono ritrovati ad Offida (AP) dove si sono sfidati per la II gara del Campionato Italiano LIAS-ASI 2022-2023, competizione di livello agonistico di preminente interesse nazionale. La LIAS è infatti affiliata ASI.

La gara era valida sia per la classifica Individuale del Campionato Nazionale e sia per quella individuale del Campionato Regionale 2022-2023 ed è stata organizzata dalla Asd Auphidanorum Sagittae di Offida in collaborazione con l’Associazione Culturale Offida Nova e l’Enoteca Regionale delle Marche con il patrocinio del Comune di Offida e la pro loco di Offida.

Offida è una delle tante gemme del patrimonio segnalato tra i Borghi più belli d’Italia con la sua particolare posizione su di uno sperone argilloso scolpito dal torrente Lava affluente del Tronto. Conosciuta come “Paese del Sorriso” Offida è famosa per l’aspetto religioso con il “Miracolo Eucaristico”, le sue “Merlettaie” e le manifestazioni folkloristiche che hanno il loro apice nel periodo di “Carnevale”. Le sue bellezze architettoniche del centro storico sono state da cornice ai bersagli della gara posizionati nelle zone più caratteristiche quali Le Mura Castellane del Piazzale delle Merlettaie e di Viale Berlinguer, intorno alla chiesa monumentale di Santa Maria della Rocca costruita sulle fondamenta dell’antico castello e negli spazi adiacenti l’Enoteca Regionale delle Marche nell’ex convento di San Francesco. La sua storia che parte dagli antichi popoli dei Pelasgi si srotola successivamente con i Piceni e gli Etruschi. Con l’avvento dei Longobardi la città inizia ad avere un certo peso anche se il nome da alcuni viene riferito ad “oppidum” intesa come città fortificata nel periodo romano. La prima testimonianza certa è del 1039 quando il castello, trasformato successivamente nella chiesa di Santa Maria della Rocca, viene ceduta all’abazia di Farfa. Tra il XIII e XIV Offida si eleva a “Libero Comune” partecipando alle lotte tra Ascoli e Fermo. Non si esime quindi dalle lotte intestine tra guelfi e ghibellini nei periodi successivi riportando tra i protagonisti militari anche Ettore Fieramosca, mentre Baldassarre Baroncelli si eleva a comandante di Castel S.Angelo a Roma, e successivamente nominato prima senatore e poi governatore di Bologna.

Oltre ai luoghi sopracitati ed al giro eno-gastronomico di rito al quale molti arcieri dopo la gara non hanno fatto mancare la loro adesione, una visita al Polo Museale di Palazzo De Castellotti ed al gioiello qual è del Teatro Serpente Aureo conclude splendidamente la visita ad Offida.

Negli splendidi spazi dell’Enoteca Regionale delle Marche gentilmente messi a disposizione, si sono svolte anche le premiazioni dove il Sindaco Luigi Massa è intervenuto personalmente in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale ed oltre all’assegnazione dei riconoscimenti ai partecipanti che hanno raggiunto il podio, ha potuto raccogliere direttamente complimenti per la città e le sue bellezze adeguatamente conservate.